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▲年過40歲的王宇婕保養得宜。（圖／王宇婕臉書）

▲對於高齡求子，王宇婕抱持不強求的心態。（圖／OZIO歐姬兒）

43歲王宇婕和會計師男友穩定交往13年，今（19）日她出席保養品新品上市活動，談到生小孩的話題，曾經因為罹患子宮肌瘤，動刀摘除半邊卵巢的她，雖然不會影響生育，但對求子仍採隨緣的想法，「孩子是緣分。」王宇婕多年前患有子宮肌瘤，2016年開刀將10公分的肌胎瘤移除，也割掉一邊的卵巢，她說對生育不會有影響，回診的數字都滿好的，但強調現在還沒有懷孕，「可能43歲年紀到了，我年年都說希望身體健康，這兩年身體調整很多。」不過王宇婕說很後悔沒有去凍卵，原因是當時醫生說如果想生小孩就不需要凍卵，她因而沒有凍卵，王宇婕透露，前年去做檢查發現卵子的指數很好，生殖中心凍卵最高收到50歲，有高齡懷孕的例子讓她更有動力。然而，王宇婕也說高齡產子對孩子而言比較辛苦，因為小孩長大可能會比較早面對「爸媽都不在了」的狀況，所以對於求子，她抱持不強求的心態，「孩子是緣分，不要去想。」