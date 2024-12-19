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中華航空今（19）日宣布，引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。華航積極擘劃機隊規模，穩健布局全球客貨運市場。華航自2023年11月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自2024年2月起，延攬卓具國際權威及航空專業之顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。華航今日召開董事會，通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯TrentXWB-97發動機，以及10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機。新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，不僅帶來更佳寬敞、舒服及安靜的飛行環境，亦將提供更多的豪華商務艙座位。A350-1000配備先進的電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9則擁有更高的天花穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態LED情境燈光，將帶給旅客前所未有的嶄新體驗，也能讓長途旅行更加放鬆舒適。貨機機隊方面，華航洞察貨運市場脈動，新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運。新一代777-8F貨機擁有與777F機隊相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險。營運航程與貨品酬載的提升，發揮整合機隊的綜效優勢，助益華航貨運動能。華航指出，每架777-9客機交易金額不超過美金5.30億元；每架A350-1000客機交易金額不超過美金4.48億元；每架777-8F貨機交易金額不超過美金5.19億元，交易總金額不超過美金118.56億元。華航致力企業永續經營，展望嶄新機隊引進計畫，精進客貨運服務，強化整體營運效益。新航機優異的節油效益表現，預估可較前一代機型減少約25%燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善的飛行，共同邁向2050淨零碳排的永續發展目標。