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奧克拉荷馬市雷霆隊在2024-25賽季NBA盃決賽中以81：97敗給密爾瓦基公鹿，未能奪冠。作為本賽季西區排名第一的隊伍，雷霆在這場比賽的低迷表現令人意外。全場僅投進5記三分球（32投5中），命中率不到16%，進攻幾乎完全失去威脅，再加上核心主力的表現不佳，讓雷霆無法突破公鹿的防線，2大問題暴露也成為未來爭冠路上的絆腳石。隨著NBA盃落幕，這場比賽成為檢視雷霆問題的一面鏡子，尤其是當對手是擁有Giannis Antetokounmpo和Damian Lillard的強大公鹿時。假如雷霆今年真的有望衝擊隊史首冠，這些問題必須在季後賽前解決。三分球是雷霆本賽季最大的隱憂。對公鹿一役，全隊三分命中率低於16%雖然異常，但低迷的投籃狀態卻已成為整季趨勢。截至今日為止，雷霆賽季平均三分命中率僅為35%，在聯盟中處於中下游，與上賽季相比出現明顯下降。雷霆陣中被認為是頂級射手的球員表現普遍未達預期，像是Alex Caruso以40%的三分命中率加盟雷霆，但目前僅有26%；Cason Wallace在菜鳥賽季以高效著稱，本賽季命中率卻跌至不到30%。缺乏穩定的外線火力，讓雷霆在面對像公鹿這樣的強隊時更加難以應付。解決這個問題的辦法可能來自交易市場。據傳，布魯克林籃網的前鋒Cam Johnson是雷霆的目標之一。他本賽季場均18.6分，三分命中率高達45.6%，補進穩定輸出的射手無疑能彌補雷霆在外線上的不足。除了三分球，雷霆在禁區對抗上的劣勢也十分明顯。儘管Isaiah Hartenstein表現穩定，拿下16分和12個籃板，但Antetokounmpo與Brook Lopez在禁區內的壓制力仍讓雷霆無法招架。而攻防主力Chet Holmgren缺陣讓雷霆缺乏有效的防守與進攻手段。Holmgren的回歸被視為解決籃板問題的希望所在，但在他完全復出前，雷霆的禁區劣勢依然是問題。尤其在面對像公鹿這樣的大個子球隊時，雷霆需要更多的戰術調整。