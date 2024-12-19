明星外野手Michael Conforto上周以1年1700萬美元合約正式加盟道奇，近日被外媒問到2025球季即將前往洛杉磯打球想法時，他除表達對道奇這支球隊敬重以外，更強調能跟大谷翔平等名將一起打球，是無法拒絕的機會。
「我知道道奇過去幾年就多次表達對我的興趣，但這次很快就開出合約。」Conforto分享自己為何會在這麼短時間內，決定與道奇簽下1年短約時，雀躍地表示：「不僅代表可以換個環境重新開始，我也無法拒絕和大谷翔平、Mookie Betts這樣層級的球員一起打球的機會，況且我也和Freddie Freeman在同分區交手過很多次，我很尊敬這些球員，能成為道奇打線的一份子，我感到很榮幸。」
「去年每個人都有發現道奇主場幾乎滿場，這就是所謂的『大谷旋風』，當然，道奇一直以來都很強，但上季你確實能感受到那種熱情。」Conforto隨後補充道。
現年31歲的Conforto生涯前7年都待在大都會，期間於2017年入選過生涯唯一一次明星賽，2023年傷癒復出後轉戰巨人，於本季打出回春身手，總計出賽130場，繳出20轟與66分打點成績，道奇期待這位生涯累積敲出167轟、OPS+超過120的明星砲手，補足下季外野火力空缺。
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「去年每個人都有發現道奇主場幾乎滿場，這就是所謂的『大谷旋風』，當然，道奇一直以來都很強，但上季你確實能感受到那種熱情。」Conforto隨後補充道。
現年31歲的Conforto生涯前7年都待在大都會，期間於2017年入選過生涯唯一一次明星賽，2023年傷癒復出後轉戰巨人，於本季打出回春身手，總計出賽130場，繳出20轟與66分打點成績，道奇期待這位生涯累積敲出167轟、OPS+超過120的明星砲手，補足下季外野火力空缺。