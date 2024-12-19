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▲Conforto上季效力巨人期間，打出回春身手，單季敲出20轟。（圖／美聯社／達志影像）

明星外野手Michael Conforto上周以1年1700萬美元合約正式加盟道奇，近日被外媒問到2025球季即將前往洛杉磯打球想法時，他除表達對道奇這支球隊敬重以外，更強調能跟大谷翔平等名將一起打球，是無法拒絕的機會。Conforto分享自己為何會在這麼短時間內，決定與道奇簽下1年短約時，雀躍地表示：Conforto隨後補充道。現年31歲的Conforto生涯前7年都待在大都會，期間於2017年入選過生涯唯一一次明星賽，2023年傷癒復出後轉戰巨人，於本季打出回春身手，總計出賽130場，繳出20轟與66分打點成績，道奇期待這位生涯累積敲出167轟、OPS+超過120的明星砲手，補足下季外野火力空缺。