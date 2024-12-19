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國民黨力拼要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案在20日院會完成三讀，藍委近日輪流在議場前搭帳棚過夜。明天就是決戰日，國民黨今（19）日也先開黨團大會討論戰略，據了解，因6日藍委在院會突襲《選罷法》時，主席台後方的門遭綠委攻破，立法院長韓國瑜遭到波及，無奈必須宣布院會休息，讓綠營杯葛成功。今黨團大會討論，明天首要目標，就是加強人力保護韓國瑜。韓國瑜昨天召集朝野協商，但藍綠兩黨鞭互槓，最後不歡而散。韓國瑜今天試圖再召集協商，盼能化解明日衝突，協商會議室都借好了，不過據了解，因民進黨拒絕再溝通，因此今也未能再度協商。而因6日突襲時，有藍委抱怨黨團幹部未先告知，甚至連韓國瑜也不知情，因此今天下午國民黨也隨即召開黨團大會，凝聚共識。6日院會，主席台後門遭綠委攻破，當時國民黨團總召傅崐萁還將氣出在議事人員身上，不過議事人員必須嚴守中立，若配合藍委擋門，恐有爭議，因此明天國民黨立委將加派人手，嚴守兩個後門。此外，因駐衛警原本就會在議場各個出入口站岡，駐衛警任務之一也是保護院長安全，明天若真的有必要，也會請駐衛警在不進入議場的前提下，協助保護韓國瑜。知情人士說，黨團這次都已充分跟韓國瑜說明。此外，明天早上7點議場開門，藍綠立委預料將會有一波衝突，國民黨今晚到明天凌晨，都會在議場門口嚴陣以待，明天7點也會搶先送案，由國民黨主導本次會議議程，且相關的修法，都會濃縮到每個法案只需要修正一條條文，減少表決時間，只要能保護好主席台、保護好韓國瑜，速戰速決，明天就算大功告成。