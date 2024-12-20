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WBSC世界12強棒球賽未來可能成為絕響，因為2027年的下一屆賽會將擴編參賽球隊為16支，因此中華隊能在今年奪冠，意義重大。WBSC官方今（19）日也撰文稱讚台灣將士們的英勇表現，點出兩場關鍵賽事球員們背負巨大壓力，但團隊還是頂住了，並且取得勝利，為奪冠鋪平道路。WBSC官網寫到，「2024年對國際棒球來說是突破性的一年，其全球受歡迎程度持續上升。隨著全球棒球的興趣激增，因此WBSC於10月宣布，自2027年起將Premier12擴大至16支隊伍，顯示12強賽及國際棒球發展的巨大成功。」也就是說，下一屆賽會可能不會再叫12強賽了，可能會改叫「世界16強賽」。中華隊本屆拿下12強賽冠軍意義重大，這是我國在奧運、WBC經典賽和12強賽等「三大賽」的首冠。要在短期的國際棒球賽事中奪冠並不容易。需要結合優異的表現、避免嚴重傷病、妥善規劃以保持球隊休息，甚至還需要一點運氣，最重要的是能在關鍵時刻挺身而出。中華隊本屆成功將這些要素結合在一起，贏得了2024年WBSC RAXUS 12強賽的冠軍。WBSC指出，台灣球員能在兩場關鍵比賽中取得勝利，對於球隊能闖進冠軍賽尤為重要。WBSC評價「台韓戰」是一場關鍵的宿敵對決，於一座全新的「臺北大巨蛋」場館舉行。此役球場座無虛席，大家都認為這場比賽的結果將決定哪一支球隊能進入複賽，因為眾人預期衛冕冠軍日本將鎖定另一個名額。中華隊在主場作戰，享有一些優勢，但是也背負著在球迷面前取勝的壓力，但台灣健兒很快克服開賽緊張，在第2局從韓國的先發投手高永表手中成功攻下6分，並一路領先取勝。陳晨威和陳冠宇在比賽早期就分別擊出兩支關鍵全壘打，兩轟都發生在兩出局的情況下，為中華隊單局打進6分，將一場壓力重重的比賽變成了屬於球隊和當地球迷的狂歡。正如賽前預期，這場比賽成為中華隊（4勝1負）與韓國（3勝2負）爭奪B組第二、晉級複賽的關鍵戰，而日本則以不敗戰績晉級。而另一場比賽則是發生在超級循環賽，在複賽首場以2：0惜敗於委內瑞拉後，中華隊面決美國非贏不可。比賽一度僅有1分差距，但台灣打線在第7局爆發，單局攻下5分。江坤宇3分打點三壘安打一棒定江山，成為該場比賽乃至整屆賽事的關鍵時刻。然而，這場比賽的勝利不僅僅是打擊的功勞，中華隊的牛棚投手從第6局起成功封鎖美國的進攻，只讓對手擊出2支安打且未再失分。「命運對中華隊的最後眷顧出現在複賽最後一天，美國擊敗了委內瑞拉，確保中華台北進入決賽對陣日本。接下來的故事你已經知道了，中華隊最終創造了歷史。」WBSC最終如此寫道。