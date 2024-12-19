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▲「長髮哥」許瑞顯在中捷砍人案中英勇對抗19歲洪姓兇嫌，受訪時說出知名動漫《葬送的芙莉蓮》中的台詞，正義凜然的形象讓他爆紅。（圖／記者顏幸如攝）

▲洪男今年5月21日上午11時許，攜帶3把刀械從中捷水安宮站上車，卻在過程中突然襲擊其他乘客，導致27歲許瑞顯及一名17歲呂姓少年受傷。（圖／翻攝畫面）

台中捷運今年5月21日發生砍人案，「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年不幸遭砍傷，而許瑞顯英勇上前對抗19歲洪姓兇嫌，受訪時說出知名動漫《葬送的芙莉蓮》中的台詞，正義凜然的形象讓他爆紅，許瑞顯女友在事發當下於社群發文，同樣也受到大量關注。沒想到事隔半年，許瑞顯與女友今（19）日雙雙發文證實已分手一段時間，讓許多網友相當錯愕。許瑞顯今日轉貼女方發布的分手貼文，文中寫下「目前已經分手一陣子了，如果想看相關貼文的人可以退追蹤了，，祝福他能找到更好的對象。」女方也在留言處簡單說明分手原因，許瑞顯則表示，跟前女友交往近4年，一直以來都存在一些芥蒂與認知上的差異，然而在中捷砍人案後，他的生活模式改變，加劇了這些芥蒂與差異，因此兩人已在前一段時間和平分手，更感嘆：也祝福雙方都能遇到更合適、更能包容彼此缺點的對象。回顧整起事件，洪男今年5月21日上午11時許，攜帶3把刀械從中捷水安宮站上車，卻在過程中突然襲擊其他乘客，導致27歲許瑞顯及一名17歲呂姓少年受傷，其中許瑞顯臉部中了2刀濺出大量鮮血，至於少年則是肋骨斷裂傷勢嚴重，最終在眾人合力之下，才成功將洪男壓制在地，事後洪男被檢方依涉嫌殺人未遂等罪起訴。而洪男17日才在台中地院召開辯論庭，稱自己在看守所內吞了16顆電池，這幾天剛出院。他在法庭上說明，事發前在廁所內吞了84顆藥，代表沒有辦法控制自己，沒有真正要殺害或是傷害任何人的意思。犯案原因是他在學校被霸凌，卻沒人願意伸出援手，連班導也視而不見，才決定幹大事，讓大家注意到他，期待有人能發現他經歷的不公平，強調自己沒有想傷害任何人。許瑞顯與洪男在今年8月也調解成功，雙方同意以100萬元和解。許瑞顯表示，考量洪男自己沒有償還能力，他對洪男又沒到十分厭惡，因此想給對方個自省的機會。