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▲未來一週降雨趨勢，週六降雨區域擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲平安夜、聖誕節大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升。（圖／中央氣象署提供）

明（20）日白天冷空氣減弱、水氣減少，中南部有感回暖，週六（21日）晚間另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再下降，週日清晨最低溫，中部以北、宜蘭下探攝氏12度。並且平安夜、聖誕節、跨年夜天氣，都剛好遇到冷氣團減弱，預估氣溫回升，其中跨年夜中南部天氣最好。中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（20）日清晨濕冷，中部以北、宜蘭普遍低溫約攝氏12度至14度，其他地區14度、15度，局部地區10度以下低溫，白天之後冷空氣減弱、水氣減少，迎風面還是多雲到陰天，其他地區大部份晴到多雲，可見陽光。北台灣高溫回到攝氏17度、18度，中南部攝氏21度至23度。週六（21日）白天天氣跟明天差不多，各地晴到多雲，迎風面多雲時陰偶有局部雨，週六下半天大陸冷氣團南下。週六降雨區域擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨。溫度方面，週六（21日）越晚越冷，最低溫時間在週日、下週一清晨，中部以北、宜蘭低溫攝氏12度至14度、南部約攝氏14度至15度。冷空氣比這波強度稍弱，降雪機會低。下週一（23日）白天到下週三聖誕節（25日）溫度逐日回升，聖誕節北台灣高溫攝氏22度至23度，中南部24度左右，是舒適溫暖的天氣型態。降雨方面，下週一、下週二（23日、24日）南方水氣北移影響，各地降雨機率提高，除了迎風面外，南部山區及東南部地區亦有零星短暫雨，特別是在山區。聖誕節25日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週四（26日）起東北季風稍增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，冷空氣逐漸南下，不過影響時間不長，28日、29日最冷，跨年夜（31日）預估可回溫改吹東風，迎風面有零星雨勢，中南部天氣最好，不過目前預報時間尚久，需要進一步觀察。