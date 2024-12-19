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▲李雅英（左）、一粒（右）在捷運車廂上自拍，同框畫面爆擊眾人的心。（圖／李雅英IG）

▲3人穿上制服，對著鏡頭露出甜笑，看起來青春無敵。（圖／李雅英IG）

▲《女孩好野》第二季人選網羅目前檯面上位居一線的人氣啦啦隊女神們。（圖／記者李政龍攝影）

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，擁有甜美外型和舞感，出道以來人氣超旺，更被封為「全民表妹」。近日李雅英在IG曬出與台鋼「新生代女神」一粒、「地表最正啦啦隊」陳怡叡（Yuri）換上制服，在台北捷運自拍的美照，高顏值同框畫面瞬間引發暴動。李雅英在IG寫下：「第一次作為綜藝節目的成員加入，心情好緊張又興奮，請多多指教。」畫面中她綁著麻花辮，身穿粉色格紋制服，對著鏡頭露出甜甜的笑容，一旁的一粒則穿著水藍色制服，綁著低馬尾，對著鏡頭比出YA的手勢，兩人看起來相當青春可愛。而另一張照片中，Yuri出現在兩人中間，她綁著雙馬尾，穿的則是水藍色長袖襯衫配上米色背心，露出淺淺甜笑。貼文曝光後，瞬間引發暴動，粉絲紛紛大讚：「這是什麼神仙陣容」、「太香了」、「穿制服的雅英就是不一樣」、「美女集合！」據了解，李雅英所錄製的綜藝節目《女孩好野2》由沈玉琳率領風田、張立東及林襄等人一同擔任節目「主Key」，而除了李雅英外，還有「最強外掛」安芝儇、統一獅啦啦隊「Uni Girls」趙娟週、富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」南珉貞等人，節目組集結目前檯面上位居一線的人氣啦啦隊女神，令粉絲們相當期待第二季的播出。