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作家楊双子、譯者金翎以《臺灣漫遊錄》一書獲美國國家圖書獎，總統賴清德今（19）於總統府親自接見兩人，感謝她們為台灣文化的貢獻。金翎致詞時表示，去年8月就在紐約和賴清德見過面，當時賴清德說，作為譯者，她可以成為「king maker」，網羅傑出的旅美青年人才回台，「所以報告總統，我成了『king maker』，也回來了！」賴清德致詞時恭喜楊双子及金翎的作品，榮獲第75屆美國國家圖書獎，這是一項非常難得的成就，也是台灣文學作品首次獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學實力已有國際級的格局與實力。賴清德提到，《臺灣漫遊錄》描寫兩位女性在台灣的鐵道與美食之旅，反思殖民主義和國族認同的議題，這樣的獨特視角，令人欽佩。楊双子致詞表示，她書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來，作為一名小說家，她的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界，當15年後的台灣人被問起「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」她希望台灣人可以回答「廢話，台灣人當然認識台灣文化」，直到目標達成以前，她都會持續書寫下去。金翎則說，賴清德去年8月過境美國紐約時，曾在青年論壇和八名旅美台灣青年見過面，她就是其中之一，當時的賴清德還是副總統，蕭美琴還是駐美大使，她也只是個菜鳥翻譯，如今都走進了總統府，「謝謝台灣讓我們都升級了」。金翎回憶，賴清德當時對她說，身為作者，金翎或許可以成為「king」，但是萬一無法成真的話，身為譯者也可以成為「king maker」；金翎呼應賴清德當時談話，「同時您也對我們八個人說：『你們都是我要網羅的人才，通通給我回台』，因此報告總統，我成了king maker，也回來了！」