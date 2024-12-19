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印度海軍發言人今表示，一艘海軍快艇18日在金融之都孟買（Mumbai）外海進行測試時，失控撞上一艘搭載上百名乘客的渡輪，造成13人喪生，另有100多人獲救。這起事件被視為孟買港史上最嚴重的海上災難之一，後續調查報告與對責任單位的追究備受關注。根據《法新社》、《路透社》報導，印度孟買港昨下午發生嚴重海上事故，一艘在進行引擎測試的海軍快艇失控，撞上一艘載有逾百名乘客的渡輪，導致渡輪翻覆並迅速沉沒，最終至少有13人不幸喪命，包含2名孩童、4名女性、1名海軍水手及快艇上的2名技術人員，另有101人成功獲救。報導指出，事發於當地時間下午3時45分，渡輪「Neel Kamal」號當時正從孟買港出發，前往距離約2.8公里的象島（Elephanta Island）。不料，海軍快艇在測試中因引擎故障失控，高速衝撞渡輪，導致後者迅速傾覆沉沒。從目擊者拍攝的影片顯示，快艇在海面盤旋後突然撞擊渡輪，畫面相當驚險，而渡輪翻覆後，印度海軍與海岸警衛隊也迅速展開救援，並聯合附近漁船及港口船隻協助，期間當局出動17艘船隻與4架直升機，大部分乘客在晚間順利脫困且僅受輕傷，另外兩名重傷者則被送往附近的海軍醫院治療。印度總理莫迪（Narendra Modi）透過社群媒體向罹難者家屬致哀，並宣布透過總理國家救濟基金（PMNRF）提供每位罹難者家屬20萬盧比（約新台幣7.7萬元），傷者則可獲得5萬盧比（約新台幣1.9萬元）慰問金。印度海軍發言人表示，肇事快艇的引擎故障是事故主因，對此深表遺憾，並承諾將展開內部調查。