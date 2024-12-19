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▲「綠島徐懷鈺」送上小米酒替正牌徐懷鈺打氣。（圖／滾石唱片提供）

徐懷鈺相隔17年終於發行專輯，今（19）日舉辦新歌聽歌會，笑說年底發片就像「孩子誕生」一樣，既緊張又興奮。聽歌會上，「綠島徐懷鈺」帶著小米酒為她打氣，也讓她回想起當年參加陳昇的聚會，「喝完昇哥的特調瞬間清醒，我還跪在地上說我沒有辦法」，之後她隨即請同事幫忙叫車離開，也不敢再隨意喝酒了。徐懷鈺提到將在年底發片心情，形容是「讓我歡喜讓我憂」，更表示：「像孩子誕生一樣，有點緊張也很興奮，昨天睡覺有點沒睡好。」提到生小孩，她也自認現在對生小孩沒憧憬，「以前就照顧妹妹，最近看到一本書『為了這個家，我殺了我自己』，像是我的故事吧！因為原生家庭不能挑選，必須要想辦法把自己救回來，我回來了」。被問到籌備專輯的過程，徐懷鈺也說就是「不要想太多」，發了就不要再去多想，好好做好宣傳。提到歌迷聽到歌的反饋？她笑說：「我看到有歌迷說聽到主打歌叫『來都來』有點土，還說很適合過年，覺得蠻有趣的；可能還沒看到MV，可能下周等MV播了，歌迷會有不同感覺。」在媒體聽歌會上，徐懷鈺還跟近期爆紅的「綠島徐懷鈺」驚喜合體，對方還送上小米酒打氣，讓她笑說：「我自己只有酒膽、沒有酒量。」更自曝過往3杯就醉、一醉就睡，「唯一一次失態出糗是有一次陳昇大哥的聚會，那次先喝1杯啤酒，接著喝完昇哥的特調瞬間清醒，我還跪在地上說我沒有辦法，立刻請同事幫我叫車回家！就此不再隨意喝酒。」