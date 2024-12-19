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▲警消連夜破壞建築物外牆，好盡速排煙。（圖／讀者提供，2024.12.19）

▲台中市長盧秀燕在現場指示漏夜搜救失聯的6人。（圖／台中市政府提供，2024.12.19）

國內超市龍頭全聯位於台中大肚區興建中的倉儲工地，今日下午發生大火，截至天黑為止已有10人送醫、4人死亡。台中市長盧秀燕在現場指示漏夜搜救失聯的5人。由於建築物內鐵製梯間已燒融坍塌，導致搜救困難，警消已在現場架設大型燈具、由大型器材破壞建築物，務必找到失聯者。全聯超市在台中市大肚區興建中的工地，今（19）日下午傳出大火，台中市長盧秀燕親自坐鎮指揮。傍晚時她表示目前已知4死，其中一位是跳樓逃生的24歲越南籍阮姓移工，台籍一男一女由警消進入火場內找到，也宣告不治，晚間6點多再找到一名男性死者。警消另將5位傷者分送童綜合和光田醫院、2人自行送醫，這7人無生命危險。盧秀燕說，經公司工班調派人員現場核對名單，建築物裡面應該還有5個人，她已指示全力搜救，目前夜間照明器材已經進駐現場。消防局長孫福佑透露後續救災困難的原因，是鐵製梯間不堪高溫已燒融坍塌，加上建築物裡面溫度仍高，搜救人員進出受到阻礙，目前警消正在破壞建築物，盡速排煙。孫福佑說，除了殘火處理，今晚將全力搜尋失聯5人，起火原因的鑑驗工作將待明天室內溫度降低後進行，至於外傳起火原因係焊接不當，他不願評論。