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日本海上保安廳近來破獲一起金塊走私案件，約10名韓國及日本男子，將韓國釜山與日本大阪之間的郵輪做為工具，在海上交接金塊進行走私。犯行曝光之後，該走私集團已經遭到逮捕，查獲的金塊重約40公斤，市值約5至6億日圓（約台幣1.24億元）。目前，相關部門正進一步調查此走私集團的實際運作狀況。根據讀賣新聞報導，據悉，該走私集團於今年11月初試圖從韓國向日本走私約40公斤的金塊。他們採用了曾於毒品走私案件使用的海上交接方式。韓國犯罪集團約40公斤金塊藏於箱子中，並帶上由韓國釜山出發開往日本大阪的郵輪。當郵輪經過愛媛縣附近的瀨戶內海時，將金塊丟入海中，再由日本集團派船接應並取回金塊。執法部門事前掌握了密報，並在愛媛縣的港口等地進行埋伏，成功一舉逮捕了兩方集團。據規定，進口金塊至日本需向海關繳納消費稅。調查顯示，嫌疑人疑似藉由走私躲避避5千到6千萬日圓的消費稅，再用含消費稅的價格，將金塊賣給回收商，謀取利潤。據日本財務省數據，自2014年消費稅率從5%提高至8%後，全國稅關查獲的金塊走私案件急增，2017年達到歷史最高的1347件，查扣總量約6.3噸。然而，2019年消費稅率上調至10%後，因新冠疫情影響國際間的往來減少，2019年至2022年間，走私案件大幅下降至5、60件。金塊被稱為是「動盪時期的安全資產」，近年因俄羅斯侵略烏克蘭等國際事件，價格持續攀升，達到歷史高點。今年11月的平均金價為每克1萬3155日圓，為10年前3倍。2023年上半年（1至6月）的黃金走私案件達228起，查獲金塊量為937公斤，較去年同期增加逾8倍。過去，金塊走私多以航空運輸為主，利用郵輪進行海上交接的案例相對罕見。一名調查人員分析，嫌疑人可能因價高漲及消費稅率提升，選擇以海上交接方式一次性運輸大量金塊，以賺取更大的利潤差。