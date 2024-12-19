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美國疾病控制與預防中心（CDC）18日宣布，出現首起人類感染禽流感重症病例，一位路易斯安那州超過65歲的患者，13日被確診感染H5N1型禽流感病毒。目前，該患者正在住院治療，感染源仍須調查確認，但患者曾於私人後院養殖場接觸生病和死亡的禽類。綜合外媒報導，自今年4月以來，美國共報告61起人感染H5型禽流感病毒病例。美國疾管中心表示，目前尚未發現H5型禽流感病毒人際傳播現象，H5N1型禽流感對公眾健康造成的直接風險仍然較低，但民眾仍應儘可能避免接觸患病或死亡的動物，尤其是野生鳥類和家禽。加州星期三宣布進入緊急狀態，以確保政府機構擁有應對這次疫情所需的資源和靈活性，加強因應措施。加州當局強調，這是出於預防性的緊急狀態。今年3月以來，H5N1型禽流感病毒在美國持續蔓延，有專家擔心爆發禽流感大流行的風險已迫在眉睫，但也有專家認為，目前患者都是曾接觸過動物的人，未發現人傳人情況，風險仍然可控。