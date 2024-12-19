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▲全聯大肚新建倉儲中心下午發生大火，濃煙滾滾，消防局獲報立即出動救援。（圖／記者柳榮俊翻攝，2024.12.19)

▲全聯大肚倉儲中心下午發生大火，消防局獲報立即出動救援，目前已救出19人，3人不幸罹難，尚有6人待搜救中。（圖／記者柳榮俊翻攝，2024.12.19)

全聯大肚倉儲中心下午大火，消防局獲報立即出動救援，目前已救出19人，3人不幸罹難，尚有6人待搜救中。台中市長盧秀燕趕赴現場表示，失火建物是全聯新建，目前還在施工中。她並指示消防弟兄全力搜救，務必注意自身安全。此外，市府也啟動應變，提醒鄰近居民與學校緊閉門窗，注意空污防護，也提醒用路人留意周遭交通管制，讓救援行動順利進行。盧市長說明，據了解3樓陽台有5名受困人員已救援、受困頂樓的14名也已全數救出，其中傷者5人；另有一名3樓跳下來的施工人員送醫後不治，估計尚有6名工人等待救援，消防弟兄正全力搜救中。感謝辛苦的消防與警察人員第一時間出動搶救與維護交通秩序。消防局表示，消防局於下午1時24分受理大肚區「台灣善美的公司大肚生鮮處理廠」新建工地火警案件，派遣第四大隊、轄區大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛(含醫院5輛)消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官搶救中，起火原因尚待釐清。市府指出，火警發生時，市府立即啟動應變計畫，衛生局已通知責任醫院，包括童綜合醫院、光田醫院要進行大量傷患救治準備工作，當地大肚衛生所也派駐人員在現場等候。環保局所佈建的AI智慧判煙系統已主動掌握該起火災事件，並立即啟動空品應變作為，調度空品監測車前往現場掌握空氣品質。另經模式模擬煙塵軌跡，除影響大肚區外，下風處的彰化縣、甚至彰化以南的雲林縣皆可能略受影響。環保局已提醒下風處各縣市相關單位及敏感族群；另大肚區沙田路附近市民朋友，以及北彰化縣的朋友，這段影響期間請關閉門窗，如需外出也請配戴口罩，做好自身防護。有關火警空污影響，教育局下午已緊急聯繫鄰近2所國民小學及2所私立幼兒園，啟動相關健康防護措施，包含戴口罩、暫停戶外活動及緊閉教室門窗等等；其中一所幼兒園因距離火災現場較近，園方除請師生暫留教室內，亦緊急聯繫幼生家長至園接回幼生。警察局說明，火災發生後烏日分局派員在大肚區沙田路一段918巷至沙田路二段132巷雙向管制，為因應下班時段，預計實施調撥車道疏導車流，請用路人避開本路段，改道行駛，以節省寶貴時間。經發局表示，起火處疑為尚未起用的新建廠房，同址有登記該公司大肚生鮮處理廠，於101年12月27日核准一般工廠登記，廠地總面積為7627.86平方公尺、廠房面積6055.56平方公尺、其他建築物總面積467.3平方公尺，主要產品為肉類加工(牛肉類、豬肉類、雞肉類)水產加工(魚類)。