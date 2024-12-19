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媒體18日揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣，涉及違反政治獻金法；陳智菡18日上午出面反擊道，賣木可小物是純粹的商品販賣行為，並非政治獻金，且她沒有抽成，拿的錢是勞務報酬，下午卻改口說有領一點點獎金，說詞一夕數變；陳過往的文章也被翻出，狠打自己臉；對此，資深媒體人「人渣文本」周偉航痛批陳智菡，「挑戰人類理智的極限」。陳智菡曾經強調，柯文哲總統大選後期募款QR CODE並沒有偷改成木可公司帳戶，2024年的政治獻金募款，文宣EDM上的圖卡，全部都是導入小額募款、向監察院申報的政治獻金專戶，絕不是木可公司；陳過去在販售木可小物時，也曾在發文中hashtag「KP選戰經費自己募」，並在留言區向小草喊話「出來募款」，與現今「純粹的商品販賣行為」的說法不符。對此，周偉航今日在《狠狠抖內幕》表示，當時陳智菡信誓旦旦說，沒有偷改QR Code，所有錢都是進到募款帳戶，如今卻說募款只有3波，後面是純商業行為，甚至還說當年文章的hashtag跟內文無關，要分開來看，「話都是妳在講的，山西布政的五千兩不就在妳房裡嗎？莫名其妙嘛！」周偉航痛批，陳智菡一下說木可小物是募款小物，一下又說木可小物是商品，還怪罪其他人分不出來，「請問要怎麼分得出來？妳說大家只要看到木可好電商城，大家都會覺得跟柯文哲絕對沒有關係？賣的所有人都是柯文哲的人，上面的商標都是柯文哲的商標，柯文哲的粉絲到支持現場，全部都是穿著這樣的衣服，然後妳今天要演『這個是旁邊自己來的那個香腸阿伯，跟我無關』，鬼才信啊！這個陳智菡，真的是挑戰人類理智的極限， 我真的看不懂她所使用的中文，這個已經超出我們正常人的閱讀能力了。」