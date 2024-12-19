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▲淪為貓皇軟墊是無法避免的下場，建議飼主盡量別穿黑色衣服和主子互動，否則真的會衣服上的毛真的會黏到崩潰。（圖／記者賴禹妡攝）

▲平時隨手就幫貓咪梳毛，可以將快脫落的毛髮先梳理下來，不僅能減少後續掉毛，也會讓貓咪更加清爽舒服。（圖／記者賴禹妡攝）

近日冬天來襲，許多養貓飼主分享，家中貓咪愛爬進衣櫃裡取暖，等到下次要拿出衣服穿時，才發現早已沾滿貓毛，尤其黑色衣服更是可怕，讓人清到崩潰。對此，就有不少貓奴笑喊「這是主子愛的證明」、「閉嘴收下貓皇的寵幸」，也有專業鏟屎官分享3招解法，提供給飼主們參考。貓咪吃魚油不但會讓毛色變得更有光澤，幫助皮膚健康，也能減少掉毛，並補充日常所需營養，是鏟屎官們必備的貓咪保健好物。平時隨手就幫貓咪梳毛，可以將快脫落的毛髮先梳理下來，不僅能減少後續掉毛，也會讓貓咪更加清爽舒服。養貓人士家中一定要常備毛絮黏把，價格便宜又好用，滑過去就能將貓毛清除，是CP值相當高的好物。畢竟淪為貓皇軟墊是無法避免的下場，也建議飼主盡量別穿黑色衣服和主子互動，否則真的會衣服上的毛真的會黏到崩潰。