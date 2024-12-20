2024高雄聖誕生活節已正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾，將展出至明年（2025）1月5日，而最受期待的音樂表演一連4天演唱會將從今（20）日登場至23日一連四天，在中央公園及中央公園商圈「雙舞台」演出，演出卡司包含三大金曲歌后艾怡良、魏如萱、鄭宜農，以及門票秒殺的美秀集團和知名饒舌歌手國蛋等共25組表演團隊。而商圈也將從12月21日開始舉𝐁-𝟏 「B-1 Grand Prix日式美食市集」，《NOWnews今日新聞》整理四天演唱會卡司、節目表與出場順序，還有交通等資訊一次看。
高雄市經發局表示，去年首屆舉辦的高雄聖誕生活節，兩日吸引破16萬人參與，成功帶動中山路周遭商圈夜市導入消費人流。今年第二屆高雄聖誕生活節好評延續！除了目前已正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾加長展出至明年1月5日，今年聖誕生活節音樂表演將從12月20日至23日連續四天於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，重磅邀請艾怡良、鄭宜農、魏如萱3大金曲歌后接力開唱，總計25組人氣樂團藝人。
🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會卡司
地點：中央公園、中央公園商圈雙舞台
📍12月20日（五）：國蛋GorDoN、美秀集團、VH（Vast & Hazy）、鶴The Crane
📍12月21日（六）：馬念先、艾怡良、hue、柯智棠、庸俗救星Vulgar Savior、ANGIE安吉、K-Roww貓、薄荷綠工廠
📍12月22日（日）：魏如萱、芒果醬MangoJump、Andr、LINION、淺堤Shallow Levée、老貓偵探社、宋德鶴Song of Crane、吳獻Osean、廖文強
📍12月23日（一）：9m88、鄭宜農、JADE、SoulFa靈魂沙發
🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會交通資訊
📍搭捷運：
▪️至中央公園站（高雄捷運紅線）：
1號出口→活動會場（公園舞台）
2、3號出口→活動會場（商圈舞台）
▪️至美麗島站（高雄捷運橘線、紅線）：
步行約12分鐘即可抵達活動會場
📍開車（停車場）：
▪️高雄大立百貨A館停車場：166格汽車停車位、185格機車停車位。
▪️前金中山站城市車旅停車場：102格汽車停車位。
▪️文橫民生停車場：80格汽車停車位。
📍騎車（停車場）
於大同國小（步行至活動現場只要3分鐘），設置臨時機車停車場
🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會交通管制
經發局提醒，本周末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。
同時，為維護活動場域內民眾安全，中山一路、五福二路中央公園側Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還。
🟡「2024高雄聖誕生活節」B-1 Grand Prix日式美食市集
活動共有14個日本各市美食攤位，依原日本 B-1 美食市集大賽規劃，品牌全區採「點數專用券」消費，歡迎至 B-1 市集點數櫃檯（中山路/玉竹二街）換購。
📍地點：中央公園商圈（玉竹二街）
📍方案：
（1）點數專用券 4 點（售價 200 元）
（2）點數專用券 11 點（售價 500 元）
📍時間：
12月21日 （六）14:30 - 21:00
12月22日 （日）12:00 - 18:00
🟡「2024高雄聖誕生活節」聖誕商圈優惠
經發局還推出商圈優惠，從12月20日起至2025年1月5日，在高雄30處商圈及聖誕生活節市集，使用一卡通 iPASS MONEY APP開啟「掃碼支付」掃描一卡通 TWQR 立牌付款，累積消費滿200元可獲得1張50元《高雄冬日商圈券》，活動期間每人最高可獲得2張。
📍活動期間：2024/12/20（五）～2025/1/5（日）
📍適用範圍：高雄30處商圈合作店家、聖誕生活節市集
📍優惠內容：使用一卡通iPASS MONEY消費滿200元，可獲得「高雄冬日商圈券50元」。
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🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會卡司
地點：中央公園、中央公園商圈雙舞台
📍12月20日（五）：國蛋GorDoN、美秀集團、VH（Vast & Hazy）、鶴The Crane
📍12月21日（六）：馬念先、艾怡良、hue、柯智棠、庸俗救星Vulgar Savior、ANGIE安吉、K-Roww貓、薄荷綠工廠
📍12月22日（日）：魏如萱、芒果醬MangoJump、Andr、LINION、淺堤Shallow Levée、老貓偵探社、宋德鶴Song of Crane、吳獻Osean、廖文強
📍12月23日（一）：9m88、鄭宜農、JADE、SoulFa靈魂沙發
🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會交通資訊
📍搭捷運：
▪️至中央公園站（高雄捷運紅線）：
1號出口→活動會場（公園舞台）
2、3號出口→活動會場（商圈舞台）
▪️至美麗島站（高雄捷運橘線、紅線）：
步行約12分鐘即可抵達活動會場
📍開車（停車場）：
▪️高雄大立百貨A館停車場：166格汽車停車位、185格機車停車位。
▪️前金中山站城市車旅停車場：102格汽車停車位。
▪️文橫民生停車場：80格汽車停車位。
📍騎車（停車場）
於大同國小（步行至活動現場只要3分鐘），設置臨時機車停車場
🟡「2024高雄聖誕生活節」演唱會交通管制
經發局提醒，本周末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。
同時，為維護活動場域內民眾安全，中山一路、五福二路中央公園側Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還。
🟡「2024高雄聖誕生活節」B-1 Grand Prix日式美食市集
活動共有14個日本各市美食攤位，依原日本 B-1 美食市集大賽規劃，品牌全區採「點數專用券」消費，歡迎至 B-1 市集點數櫃檯（中山路/玉竹二街）換購。
📍地點：中央公園商圈（玉竹二街）
📍方案：
（1）點數專用券 4 點（售價 200 元）
（2）點數專用券 11 點（售價 500 元）
📍時間：
12月21日 （六）14:30 - 21:00
12月22日 （日）12:00 - 18:00
🟡「2024高雄聖誕生活節」聖誕商圈優惠
經發局還推出商圈優惠，從12月20日起至2025年1月5日，在高雄30處商圈及聖誕生活節市集，使用一卡通 iPASS MONEY APP開啟「掃碼支付」掃描一卡通 TWQR 立牌付款，累積消費滿200元可獲得1張50元《高雄冬日商圈券》，活動期間每人最高可獲得2張。
📍活動期間：2024/12/20（五）～2025/1/5（日）
📍適用範圍：高雄30處商圈合作店家、聖誕生活節市集
📍優惠內容：使用一卡通iPASS MONEY消費滿200元，可獲得「高雄冬日商圈券50元」。