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▲今（20）日基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

▲週六（21日）越晚越冷，最低溫時間在週日到下週一清晨。（圖／中央氣象署提供）

今（20）日清晨低溫特報，部分地區有10度左右低溫發生，白天起回溫水氣減少，短暫好天氣，週六（21日）另一波大陸冷氣團南下，台中以北下探攝氏12度低溫，降雨區域擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨，《NOWnews》整理「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看。大陸冷氣團影響，今（20）日清晨濕冷，中央氣象署低溫特報，新北市、桃園市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。白天之後冷空氣減弱、水氣減少，迎風面還是多雲到陰天，其他地區大部份晴到多雲，可見陽光。北台灣高溫回到攝氏17度、18度，中南部攝氏21度至23度。20日高壓出海，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。週六（21日）白天天氣跟明天差不多，各地晴到多雲，迎風面多雲時陰偶有局部雨，週六下半天大陸冷氣團南下。週六降雨區域擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨。週六（21日）越晚越冷，最低溫時間在週日到下週一清晨，中部以北、宜蘭低溫攝氏12度至14度、南部約攝氏14度至15度。冷空氣比這波強度稍弱，降雪機會低。24日平安夜大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升；水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲，清晨至上午西半部山區及東南部地區亦有零星短暫雨25日聖誕節東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度逐日回升，聖誕節北台灣高溫攝氏22度至23度，中南部24度左右，是舒適溫暖的天氣型態。28日、29日冷氣團影響降溫，跨年夜（31日）氣溫回升，迎風面有零星雨勢，中南部天氣最好。