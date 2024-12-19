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▲吳奇隆（左圖左）與劉詩詩（左圖右）結婚9年，卻屢傳婚變，如今還爆出已經離婚。（圖／吳奇隆 微博）

▲徐若瑄（如圖）過去曾和吳奇隆有過一段無疾而終的戀情。（圖／記者林調遜攝）

▲吳奇隆曾和馬雅舒（如圖）結婚3年，最終因女方出軌外國男而離婚。（圖／翻攝自微博）

藝人吳奇隆以團體「小虎隊」出道，在唱片、戲劇方面都有亮眼成績，還與小17歲的劉詩詩因《步步驚心》相戀，婚後育有1子，不過兩人近日卻傳出婚變，還被大陸狗仔爆料早已離婚，而吳奇隆過往豐富的情史也被網友起底，不僅剛出道時曾和女神徐若瑄交往過，還與大陸女星馬雅舒有過一段婚姻。先回顧吳奇隆和劉詩詩這段羨煞世人的愛情，吳奇隆在2011年搭擋小17歲的劉詩詩拍攝夯劇《步步驚心》，沒想到節目殺青後兩人假戲真做，2013年吳奇隆便親自發文認愛劉詩詩：「我們很珍惜這份得之不易的感情。」兩人更在2015年1月20日於峇里島舉行盛大婚宴，並於2019年生下第1胎。不過兩人的婚姻狀況卻頻亮紅燈，結婚9年以來屢屢傳出婚變，近期還被大陸狗仔踢爆早已離婚，雙方是否再出面發聲，也讓粉絲們非常關注。盤點吳奇隆的豐富情史，他自出道起就緋聞不斷，18歲就與「少女隊」的徐若瑄交往，郎才女貌的組合，羨煞不少人，礙於未來的考量和家人的反對，這對小情侶還未浮上檯面就悄然了結。之後吳奇隆和楊采妮傳出緋聞，但雙方始終都沒有承認在一起過。後續吳奇隆在1999年拍攝《還我情心》，認識了蔡少芬，兩人家庭背景相同，都必須負擔家中的債務，忙碌的工作和個性的不同，最終澆熄了愛情的火花，在一起3年便分開。2006年吳奇隆與大陸女星馬雅舒結婚，然而這段婚姻僅維持3年就離婚，後續在2009年大陸狗仔還拍到馬雅舒在劇組和一位外國帥哥甜蜜度過3天3夜，吳奇隆身邊友人才出面證實兩人離婚是因為馬雅舒多次婚外情，讓吳奇隆忍無可忍才提出離婚，而馬雅舒最後也和這位外國人結婚。