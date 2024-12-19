我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本水戶市議員袴塚孝雄致贈躲避球模型給台南市長黃偉哲。（圖／南市府提供）

日本水戶市議員袴塚孝雄今(19)日率該市躲避球協會成員及小球員一行26人拜會台南市政府並與佳里國小進行躲避球友誼賽。市長黃偉哲除感謝袴塚孝雄長期推動兩市間的體育交流，每年的躲避球友誼賽都精彩絕倫。雙方藉由體育賽事促進友誼，為年輕世代提供寶貴的跨國交流機會。同時，黃偉哲也指出，台南與水戶於上個月正式締結為友誼市，台南市亦把飛虎將軍廟附近的新設道路命名為「水戶街」，象徵兩市友誼長存，期望未來雙方在文化、經濟及教育等多方面展開更緊密的合作。黃偉哲表示，台南與日本擁有深厚的歷史淵源，保存了許多與日本有關的遺跡，不僅有昭和天皇下榻過的足跡，更有八田與一技師建造的烏山頭水庫、以及濱野彌四郎技師設計的自來水系統。希望訪賓們利用在台南停留的時間，到各個景點參觀，深入體驗這座城市獨特的人文風情。議長邱莉莉也感謝袴塚孝雄再次率隊訪問台南，能夠看到水戶市朝氣蓬勃的選手們前來比賽，心中備感欣慰。透過球賽交流不僅提升運動技能，更加強學生間的互動、促進彼此了解與信任。邱莉莉也說，台南與水戶市多年來一直保持密切的關係，特別感謝袴塚議員對於兩市交流一直不遺餘力。雙方在上個月締盟後，關係更邁向新的里程碑，兩市情誼成為台日友好的典範，期待未來能在教育、文化與旅遊等領域展開更多合作。袴塚孝雄表示，衷心感謝台南市政府與議會在百忙之中熱情接待，特別是上個月水戶市訪團來台簽訂友好交流協定時的盛情迎接。雙方透過躲避球賽事的交流已有多年，很高興多年的努力能在今年看到這麼豐碩的成果。目前水戶市中小學生的營養午餐品嘗了台灣水果，深受大家喜愛。期盼未來除了持續推動躲避球交流外，能開啟更多地區性的合作。