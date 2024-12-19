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全聯大肚廠房新建工程今日下午發生火警，因廠房堆積許多保麗龍板大量延燒，滾滾黑煙連10幾公里外的彰化縣都看得見！台中市環保局表示，此件火災不僅影響大肚區、下風處的彰化縣，連彰化以南的雲林縣皆略受影響，提醒這些地區民眾關緊門窗，如需外出也請配戴口罩。教育局也針對附近的2所國小、2所私立幼兒園啟動健康防護措施。興建中的全聯「台灣善美的公司大肚生鮮處理廠」今（19）日下午發生工地火警。台中市政府經發局表示，起火處為尚未起用的新建廠房，同址登記該公司大肚生鮮處理廠，於2012年12月27日核准一般工廠登記，廠地總面積7627.86平方公尺、廠房面積6055.56平方公尺、其他建築物總面積467.3平方公尺，主要產品為肉類加工（牛肉類、豬肉類、雞肉類）水產加工（魚類）。台中市環保局指出，火災剛發生時佈建的AI智慧判煙系統已主動掌握，並立即啟動應變作為，調度空品監測車前往掌握空氣品質。經模擬煙塵軌跡，火災除影響大肚區、下風處的彰化縣，連50公里外的雲林縣都可能略受影響。提醒下風處各縣市相關單位及敏感族群，這段影響期間請關閉門窗，如需外出也請配戴口罩，做好自身防護。教育局下午也緊急聯繫鄰近2所國小及2所私幼啟動相關健康防護措施，包含戴口罩、暫停戶外活動及緊閉教室門窗等等。其中一所幼兒園因距離火災現場較近，園方除請師生暫留教室內，亦緊急聯繫幼生家長接回幼生。