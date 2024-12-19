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▲▼忠孝復興站地下街就能看見排隊人潮，現場全是等候進站及搭車的民眾，目測約有上千人擠在捷運站內等候。（圖／郭姓讀者提供）

台北捷運板南線今（19）日約18時許下班時段，突然發生列車故障，整列車的乘客在龍山寺站被趕下車，驚恐地表示「剛剛列車走走停停還有一點傾斜的感覺」，也有人在忠孝復興站被人潮卡住動彈不得。一名郭姓讀者向《NOWnews今日新聞》透露，她目測忠孝復興站排隊人潮有上千人，有人等候20分鐘都無法前進，月台擠爆的畫面也隨之曝光。北捷板南線發生列車異常，由於是下班尖峰時段，出現大量乘客塞爆月台。郭姓讀者向《NOWnews今日新聞》透露，，現場全是等候進站及搭車的民眾，有人等候了20幾分鐘都無法前進，她則等待約10幾分鐘才上車，許多網友也紛紛在Threads上回報板南線的慘況，、「板南線廣播發生異常狀況，全部人擠在忠孝復興這動不了」、「好不容易車到了龍山寺廣播通知列車不載客，全乘客都下車擠在龍山寺站等下一班捷運來」。對此，新北市議員黃淑君指出，新北市捷運局了解後回覆，板南線有列車故障，目前台北捷運公司已經調派車輛去拖車，也已經派加班車出發，目前人潮已逐漸疏散、緩解。