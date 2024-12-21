「亞洲統神」張嘉航因不滿被網紅蹦闆批評是「與黃子佼做兄弟的賴皮豬」，今（21）晚將在小巨蛋與蹦闆透過《拳上》一決高下，《NOWnews》在《拳上》賽前直擊統神最後訓練階段，統神再酸蹦闆：「練習不認真、體型差又割胃，趕快7414」，甚至已經規劃好《拳上》打完要出國玩，對蹦闆已經無話可說。
《拳上》改規則變羅生門 統神：蹦闆這個人沒邏輯
《拳上》統神vs蹦闆採「6回合、每回合3分鐘」賽制，體重較高的統神將配戴較高盎司的拳套應戰，但兩人卻直到賽前都對規則表達不滿，蹦闆甚至發文怒嗆統神「賴皮豬，這個不是早在三個月前就確認好的事？難不成還要看賽前狀況再來調整規則，屌的是你還可以不要臉說我改規則？」
統神回應，「因為我比較胖，他說原本安排的盎司數不公平，你有邏輯嗎？啊我原本更胖，那我原本不是要讓更多？你原本就已經同意盎司數，現在又說體重問題，我沒辦法跟他溝通啦，這人沒有常識和邏輯。」
《拳上》出場沒特別準備 上擂台會放慢節奏打
去年《拳上》Toyz和鍾培生分別扮演囚犯和小丑馬戲團出場，面對本次《拳上》，統神則表示已經準備好進場方式，但相較於Toyz、鍾培生會比較普通一點，由於近期比較認真在訓練和減肥上，統神也說「我也懶得搞那些噱頭啦！」
提到《拳上》對決蹦闆的戰略，統神認為「保持體能」最關鍵，3分鐘6回隊體力消耗過大，「但一定打的完6回合，只是到最後你就看我們兩個在上面喘，而且一直出拳的人會比較累，所以我就是慢慢打，找機會大拳進去」；統神也分享，賽前模擬3分鐘6回合「累到不行」，第一回合All in，後面直接脫力，教練也要非常放水他才撐得完。
自認沒有輸的壓力 統神嗆蹦闆不認真又割胃
《拳上》受到許多粉絲關注，不過蹦闆認為自己完全沒有任何壓力，「我就知道他比我爛，然後會在規則上面動手腳，割過胃、練習不認真、體型又比別人差，我都不知道要怎麼打，隨便啦！剛開始訓練一週只去2次，後面一週4次，我前面就一週4天了，最近每天都來拳館。」
提到《拳上》結束後有什麼規劃？統神也笑著說，「贏了就出國玩啊，放鬆一下，輸了也會出國啦，但會很不開心啊，但我覺得我一定贏啦，蹦闆吃不了我幾下，他體能可能比我好，但打拳擊真的太累，所以他好不到哪裡去，我沒什麼好跟他說的了，只想叫他趕快7414。」
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《拳上》統神vs蹦闆採「6回合、每回合3分鐘」賽制，體重較高的統神將配戴較高盎司的拳套應戰，但兩人卻直到賽前都對規則表達不滿，蹦闆甚至發文怒嗆統神「賴皮豬，這個不是早在三個月前就確認好的事？難不成還要看賽前狀況再來調整規則，屌的是你還可以不要臉說我改規則？」
統神回應，「因為我比較胖，他說原本安排的盎司數不公平，你有邏輯嗎？啊我原本更胖，那我原本不是要讓更多？你原本就已經同意盎司數，現在又說體重問題，我沒辦法跟他溝通啦，這人沒有常識和邏輯。」
《拳上》出場沒特別準備 上擂台會放慢節奏打
去年《拳上》Toyz和鍾培生分別扮演囚犯和小丑馬戲團出場，面對本次《拳上》，統神則表示已經準備好進場方式，但相較於Toyz、鍾培生會比較普通一點，由於近期比較認真在訓練和減肥上，統神也說「我也懶得搞那些噱頭啦！」
提到《拳上》對決蹦闆的戰略，統神認為「保持體能」最關鍵，3分鐘6回隊體力消耗過大，「但一定打的完6回合，只是到最後你就看我們兩個在上面喘，而且一直出拳的人會比較累，所以我就是慢慢打，找機會大拳進去」；統神也分享，賽前模擬3分鐘6回合「累到不行」，第一回合All in，後面直接脫力，教練也要非常放水他才撐得完。
自認沒有輸的壓力 統神嗆蹦闆不認真又割胃
《拳上》受到許多粉絲關注，不過蹦闆認為自己完全沒有任何壓力，「我就知道他比我爛，然後會在規則上面動手腳，割過胃、練習不認真、體型又比別人差，我都不知道要怎麼打，隨便啦！剛開始訓練一週只去2次，後面一週4次，我前面就一週4天了，最近每天都來拳館。」
提到《拳上》結束後有什麼規劃？統神也笑著說，「贏了就出國玩啊，放鬆一下，輸了也會出國啦，但會很不開心啊，但我覺得我一定贏啦，蹦闆吃不了我幾下，他體能可能比我好，但打拳擊真的太累，所以他好不到哪裡去，我沒什麼好跟他說的了，只想叫他趕快7414。」
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