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▲統神認為蹦闆不斷針對規則做攻擊非常沒有邏輯，直言對方無法溝通。（圖／記者李政龍攝）

▲統神透露，《拳上》面對蹦闆會盡量放慢節奏，抓準時機重拳攻擊。（圖／記者李政龍攝）

▲統神打算《拳上》完賽後無論輸贏都會出國走走，個人進場方式也已經準備完成。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

「亞洲統神」張嘉航因不滿被網紅蹦闆批評是「與黃子佼做兄弟的賴皮豬」，今（21）晚將在小巨蛋與蹦闆透過《拳上》一決高下，《NOWnews》在《拳上》賽前直擊統神最後訓練階段，《拳上》統神vs蹦闆採「6回合、每回合3分鐘」賽制，體重較高的統神將配戴較高盎司的拳套應戰，但兩人卻直到賽前都對規則表達不滿，蹦闆甚至發文怒嗆統神統神回應，「因為我比較胖，他說原本安排的盎司數不公平，你原本就已經同意盎司數，現在又說體重問題，我沒辦法跟他溝通啦，這人沒有常識和邏輯。」去年《拳上》Toyz和鍾培生分別扮演囚犯和小丑馬戲團出場，面對本次《拳上》，，由於近期比較認真在訓練和減肥上，統神也說「我也懶得搞那些噱頭啦！」，3分鐘6回隊體力消耗過大，「但一定打的完6回合，只是到最後你就看我們兩個在上面喘，而且一直出拳的人會比較累，」；統神也分享，，教練也要非常放水他才撐得完。《拳上》受到許多粉絲關注，不過蹦闆認為自己完全沒有任何壓力，「，我都不知道要怎麼打，隨便啦！剛開始訓練一週只去2次，後面一週4次，我前面就一週4天了，最近每天都來拳館。」提到《拳上》結束後有什麼規劃？統神也笑著說，「，蹦闆吃不了我幾下，他體能可能比我好，但打拳擊真的太累，所以他好不到哪裡去，我沒什麼好跟他說的了，只想叫他趕快7414。」