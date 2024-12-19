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許多人在進行全球旅遊時，最常遇到的麻煩問題就是辦理簽證和簽證費用，免簽國家越多的護照越有價值。加拿大「阿爾頓資本」（Arton Capital）國際顧問公司近日公布2024年全球最好用護照指數排名，阿拉伯聯合大公國獲得四連霸，台灣今年則排在全球第34名。根據阿爾頓資本公布的護照指數排名，阿拉伯聯合大公國再次成為全球最強護照，無需簽證即可前往多達 133 個國家/地區，還可以透過快速便捷的落地簽證前往另外 47 個國家。西班牙則在這份榜單中位居第二，可免簽證訪問 134 個國家，並可持落地簽證訪問另外 45 個國家。第3名則由芬蘭、法國、德國、比利時、義大利、丹麥、荷蘭、盧森堡、奧地利、葡萄牙、挪威、瑞士、希臘及愛爾蘭，共同並列；該份榜單上前20名除了大多為歐洲國家。至於美國僅位列第38名，在G7國家中排名最後，根據紐約郵報報導，阿爾頓資本發言人提到，美國新政府完全有理由讓美國護照再次偉大，因這本曾經偉大的護照如今已被降級。台灣在這份好用護照指數排名位列第34名，在133個國家及地區給予免簽證或落地簽待遇，排名在亞洲部分位居韓國(第5)、日本、新加坡、馬來西亞（第10）、香港（第15）、汶萊（第16）、澳門（第26）之後；中國則排在53名。這項護照實力排名以護照的簽證便利性以及覆蓋率做排序，在排行榜的倒數3名，依序為墊底的敘利亞、阿富汗、伊拉克與索馬利亞。