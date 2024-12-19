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▲「大阪關西世博一卡通」系列以2025年日本世界博覽會主題「生命閃耀未來社會的設計」為創作靈感，推出四款設計。（圖／一卡通公司提供）

一卡通票證公司今（19）日舉行記者會宣布推出2025大阪關西世博官方授權商品「大阪關西世博一卡通」系列，現場匯聚多位重量級嘉賓，大阪關西世博官方吉祥物「MYAKU-MYAKU」亦驚喜現身增添活動趣味，以俏皮活潑的互動為活動增添生動趣味，充分展現大阪關西世博的創新與魅力。一卡通公司董事長廖泰翔在致詞時指出，一卡通iPASS MONEY電支品牌用戶數正式突破666萬，位居全台第一，未來也會持續優化服務，打造更多貼近用戶需求的創新應用。此次iPASS一卡通與2025年日本世界博覽會合作，不僅深化文化與經濟交流，也是一項結合設計美學與實用功能的跨國合作，期盼藉由這次推出的「大阪關西世博一卡通」，讓日本消費者更深入認識iPASS一卡通，進一步提升品牌的國際能見度，使其成為赴台旅遊時的首選儲值卡。2025年日本世界博覽會海外傳播部部長吉村佐知子表示，卡片創意充分呼應世博主題「生命閃耀未來社會的設計」，隨著大阪關西世博開幕日愈發臨近，她誠摯邀請台灣民眾於2025年前往大阪，親身感受這場全球矚目的創新盛會。一卡通總經理鄭鎧尹進一步闡述，此次合作以2025年日本世界博覽會為出發，攜手KKday及日本Wonder Group推出多項專屬優惠。此外，在大阪關西世博期間搭乘大阪道頓堀觀光遊艇「Wonder Cruise」時，出示「大阪關西世博一卡通」享成人票單人200日圓折扣。看準一卡通 iPASS MONEY 用戶的消費潛力，美商鏈通科技（TBCASoft）旗下 HIVEX跨境支付平台也宣布全新優惠活動。「大阪關西世博一卡通」系列以2025年日本世界博覽會主題「生命閃耀未來社會的設計」為創作靈感，推出四款設計—《山野》、《海洋》、《光》及《MYAKU-MYAKU》。該系列票卡將於12月20日起全台三大超商等平台開放預購，每款售價200元。