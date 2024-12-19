隨著年末年初的到來，中國各地舉行了許多演出活動，其中K-POP演唱會也廣受歡迎。不過這些演場會卻不是由韓國藝人參與演唱，而是由中國藝人來翻唱韓國歌曲的表演，且這些表演都沒有經過授權。有媒體報導指出，由於「限韓令」的影響，韓國藝人在中國本土的演出遭到禁止，這不僅使K-POP的版權未能受到充分保護，相關收益也進入中國的口袋。
根據朝鮮新聞報導，據中國最大的演出票務網站「大麥」的資料，2024年1月8日，北京市朝陽區的朝陽劇場將舉辦一場「K-POP巡演演唱會」。該演出自本月初在天津開跑，經山西省西安後，最終在北京落幕。表演內容包括演唱韓國知名偶像團體如NewJeans、aespa、BLACKPINK、EXO等的歌曲，並搭配舞蹈，但演唱和演奏均由中國藝人進行。
除了這場演唱會之外，中國近來頻繁舉行以K-POP為主題的演出。本月，北京以及山東省濟南、山西省太原和天津等地都安排了類似演出。這些表演通常由中國藝人翻唱，或僅播放原曲，由於觀眾熟悉歌曲的舞蹈動作，主辦方還會提前提供歌單，讓觀眾能隨音樂一同起舞。
儘管沒有韓國藝人登台，但許多場次仍座無虛席，顯示出K-POP在中國的高人氣。一名曾參加於天津舉辦的K-POP演唱會的中國觀眾在社群平台微博上表示，「主唱歌唱實力強，舞蹈也非常棒，展現了獨特風格。全場觀眾一起跳舞，氣氛非常熱烈，歡呼聲此起彼伏。」
儘管在中國的K-POP演出如此熱烈，真正演唱這些歌曲的韓國藝人卻無法登台。2016年，中國因不滿韓國部署薩德系統（THAAD），雙方關係降到冰點，並使得韓國藝人難以在中國本土的演出及韓國電影、電視劇等內容在中國的流通。據推測，由於中國的文化主管機構難以完全取締K-POP的消費，加上演出的並非韓國人，才讓這些K-POP演唱會得以在中國進行。
但問題在於，在中國產生的K-POP消費收益完全無法惠及韓國。通常情況下，每次在中國播放一首韓流歌曲，都必須向作詞、作曲等支付版權費。然而，因官方內容遭到禁止，中國不僅無授權使用K-POP歌曲，還將相關收益收入囊中。
儘管韓國娛樂公司對此現象有所了解，但由於法律應對困難，實際上處於束手無策的狀態。在中國從事娛樂相關工作的韓國人士透露，「儘管這是非法行為，但他們認為不會被發現，便肆意播放未支付版稅的K-POP音樂。」他進一步提到，近期一場K-POP舞蹈競賽中，主辦方未經許可使用了韓國某大型娛樂公司的LOGO，甚至設置展位展示，最終因版權侵害遭到抗議。另一名文化界人士指出，「中國方面不僅舉辦非法演出，還會使用非法下載的韓國影音內容作為舞台背景，甚至製作周邊商品販售。」
然而，也有部分觀點認為，取締這些行為應報持謹慎態度，即便限韓令尚未解除，也應維持一定的K-POP需求，以備未來市場正常化。一名居住在中國的文化產業人士指出，「與其因為版權收益而完全禁止，不如給予一定程度的自由消費，以保留粉絲群體。」
另一方面，文化產業也抱持著限韓令可能在明年逐步放寬的期待。上月，中國文化和旅遊部部長孫業禮與韓國文化體育觀光部長官柳仁村會談，提及希望學習韓國內容產業的成功經驗，此舉引發限韓令解除的期待。雖然後續因韓國短命戒嚴引發的政局動盪使得相關討論暫停，不過有觀點認為，中國國家主席習近平可能會在明年11月訪問韓國，參加在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC），屆時可能會為韓國帶來「限韓令解除」這份禮物。某文化界人士分析，「中國或將採取階段性開放方式，在最小化對其年輕族群影響的前提下逐步解禁大眾文化。」
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除了這場演唱會之外，中國近來頻繁舉行以K-POP為主題的演出。本月，北京以及山東省濟南、山西省太原和天津等地都安排了類似演出。這些表演通常由中國藝人翻唱，或僅播放原曲，由於觀眾熟悉歌曲的舞蹈動作，主辦方還會提前提供歌單，讓觀眾能隨音樂一同起舞。
儘管沒有韓國藝人登台，但許多場次仍座無虛席，顯示出K-POP在中國的高人氣。一名曾參加於天津舉辦的K-POP演唱會的中國觀眾在社群平台微博上表示，「主唱歌唱實力強，舞蹈也非常棒，展現了獨特風格。全場觀眾一起跳舞，氣氛非常熱烈，歡呼聲此起彼伏。」
儘管在中國的K-POP演出如此熱烈，真正演唱這些歌曲的韓國藝人卻無法登台。2016年，中國因不滿韓國部署薩德系統（THAAD），雙方關係降到冰點，並使得韓國藝人難以在中國本土的演出及韓國電影、電視劇等內容在中國的流通。據推測，由於中國的文化主管機構難以完全取締K-POP的消費，加上演出的並非韓國人，才讓這些K-POP演唱會得以在中國進行。
但問題在於，在中國產生的K-POP消費收益完全無法惠及韓國。通常情況下，每次在中國播放一首韓流歌曲，都必須向作詞、作曲等支付版權費。然而，因官方內容遭到禁止，中國不僅無授權使用K-POP歌曲，還將相關收益收入囊中。
儘管韓國娛樂公司對此現象有所了解，但由於法律應對困難，實際上處於束手無策的狀態。在中國從事娛樂相關工作的韓國人士透露，「儘管這是非法行為，但他們認為不會被發現，便肆意播放未支付版稅的K-POP音樂。」他進一步提到，近期一場K-POP舞蹈競賽中，主辦方未經許可使用了韓國某大型娛樂公司的LOGO，甚至設置展位展示，最終因版權侵害遭到抗議。另一名文化界人士指出，「中國方面不僅舉辦非法演出，還會使用非法下載的韓國影音內容作為舞台背景，甚至製作周邊商品販售。」
然而，也有部分觀點認為，取締這些行為應報持謹慎態度，即便限韓令尚未解除，也應維持一定的K-POP需求，以備未來市場正常化。一名居住在中國的文化產業人士指出，「與其因為版權收益而完全禁止，不如給予一定程度的自由消費，以保留粉絲群體。」
另一方面，文化產業也抱持著限韓令可能在明年逐步放寬的期待。上月，中國文化和旅遊部部長孫業禮與韓國文化體育觀光部長官柳仁村會談，提及希望學習韓國內容產業的成功經驗，此舉引發限韓令解除的期待。雖然後續因韓國短命戒嚴引發的政局動盪使得相關討論暫停，不過有觀點認為，中國國家主席習近平可能會在明年11月訪問韓國，參加在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC），屆時可能會為韓國帶來「限韓令解除」這份禮物。某文化界人士分析，「中國或將採取階段性開放方式，在最小化對其年輕族群影響的前提下逐步解禁大眾文化。」