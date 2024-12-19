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國民黨力拼要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》在本會期完成三讀，經濟民主連合召集人賴中強號召綠營群眾，18日晚上到國民黨中央外舉行「冬季青鳥在台北」活動，號稱有6千人聚集，撻伐帶頭修法的藍委許宇甄、徐巧芯等人。不過國民黨青年部前主任陳冠安說，根據現場照片，大概只有1千2百人到1千5百人。陳冠安說，國民黨中央前頭的八德路二段非常窄，非常不適合示威抗議。18日也就封2個車道，而人行道的寬度大概約莫只能容納三人並排，一旁的停車場和加油站不是鐵圍籬就是樹籬笆。青鳥又在最前頭塞了好幾個帳篷，場地容納可以說是整個卡的死死的。陳冠安說，就這種場地敢亂喊6000、10000。難怪五月時可以喊出青島東路容納10萬人這種誇張的數字了。「但出於科學驗證的精神，我還是挑了一張在青鳥社群裡廣傳的人群照，丟上ChatGPT去問AI大神，估算照片上到底有多少人。理想很豐滿，現實很殘酷。大逆不道的ChatGPT竟說只有1200至1500人，是青鳥所喊出6000大軍的1/4到1/5。不愧是鳥類，一碰風，就能吹成4到5倍的數量。」