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媒體18日揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等涉發送競選小物折扣碼抽佣，涉及違反政治獻金法；4人出面反擊，卻又被過往文章、影片狠狠打臉，接連自爆；對此，資深媒體人姚惠珍直言，他們要不是加重詐欺罪，就是侵佔公益罪，「兩個罪名，二選一嘛，沒有其他活路！」週刊爆料民眾黨主席柯文哲有一個目標20億的「屯田計畫」，其中木可公司是最賺錢的旗下組織，戰狼夫婦陳智菡、許甫與黃瀞瑩、吳怡萱4人因被發現，選前大量以選舉為包裝，行銷競選小物，疑似透過折扣碼抽成被約談，高機率轉被告。陳智菡、吳怡萱在媒體報導後，出面反擊道，賣木可小物是純粹的商品販賣行為，並非政治獻金，拿的錢是勞務報酬不是抽成；民眾黨4人卻接連自爆，先是陳智菡後來改口說有領一點點獎金，又是吳怡萱在直播上直接秀出轉帳證明，稱收入是代言費跟主持費；許甫更是表示簽了報酬單之後才知道有錢領；黃瀞瑩堅稱是「勞務報酬」，卻被挖出過去曾在柯文哲選前的競選直播《KPTV》中，賣木可小物時分享折扣碼，並公然說她有業績壓力。姚惠珍今（19）日在《狠狠抖內幕》表示，如果吳怡萱的說法行得通，那以後所有的立法委員如果收賄幫財團喬事情被抓到，只要說「這不是賄款啊，這是我的顧問費啊！ 這是談資費啊！這是我的出場費啊！這是我的車馬費啊 ！」，就可以免責了。針對黃瀞瑩過去曾在柯文哲選前的競選直播《KPTV》中賣木可小物一事，姚惠珍痛批，「請問一下，有29,270個台北市民選票給妳，是叫妳去當木可公司的網紅嗎？妳去當木可公司的網紅之前，有讓全台灣人知道說，『不好意思，我現在是part time ，我現在是網紅，我有業績壓力，當時所有的業績壓力，都是為了我自己，為了這個木可的私人的民間公司，來進行衝刺業績的』，妳有告訴人家這樣子嗎？沒有，妳甚至在接受媒體採訪的時候，還講『我是為了我的政黨，我是為了政策』， 請問妳的政黨跟妳的政策，跟木可公司有什麼鳥關係？」姚惠珍直言，民眾黨4人若是堅稱純商業行為，就是用競選、送柯文哲進總統府來騙小草，這個叫加重詐欺罪，要不就是假交易真掏空，將該進到競選總部的錢中飽私囊，這叫侵占公益罪，「所以兩個罪名，二選一嘛，沒有其他活路！」該節目同台來賓、資深媒體人周偉航表示，民眾黨4人出來發言，「言」應該要是炎上的炎，而檢察官顯然就是要他們盡量講，因為他們會自己丟出一些過去大家所不知道的細節。