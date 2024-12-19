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中央銀行今（19）日召開今（2024）年最後一次理監事會，雖然利率續凍，也沒有再祭出第8波選擇性信用管制，但央行總裁楊金龍表示，銀行不動產放款集中度仍高，更透露，34家銀行自設房貸總量管制目標，有9家被央行退件，請他們重新擬定，結果仍有1家被二度退回去。至於為何沒有繼續出招打炒房，而緊盯銀行落實自主改善計畫，楊金龍強調，「大象轉身要慢慢轉，跌倒會爬不起來」。楊金龍表示，央行9月祭出第7波選擇性信用管制，就是希望把房價上漲預期心理降下來，目前「有初步效果」，因此，並不需要立刻加碼打炒房措施。他也再次強調：「大象要轉身時，要讓它慢慢地轉，速度不要太快，否則會很危險，一跌倒爬不起來，就像某些國家一樣，就會很麻煩」。不過，由於銀行不動產貸款占總放款比率、即不動產貸款集中度仍居高，至11月底為37.4%，楊金龍說，除持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，且督促銀行積極落實之外，央行近期專案檢查發現，銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等缺失，未來將持續加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，並要求銀行落實央行規定及改善缺失。除強化金檢及道德勸說效果，央行也與財政部、金管會合作，對於選擇性信用管制漏洞，包括農漁會信用部、保險公司等，也與其他部會共同合作，把缺口堵住。楊金龍也透露，34家銀行提交的不動產放款自主改善報告，有9家被央行退件，並請他們重新擬定，結果還是有1家被二度退回去，央行對此事「非常嚴肅」，並會持續審視和調整措施，以維持金融體系的穩健運行。至於銀行報告被退件的原因，楊金龍未透露太多，僅表示，當計畫和實際執行情況出現差距（gap）時，央行會進一步了解原因，若發現執行進度落後，央行除了關注，也會透過金融檢查或請金管會協助介入處理，每一季都會檢視。楊金龍強調，每家銀行的情況不同，因此，才要求銀行自主管理，當貸款集中度過高，特別是資金過度傾斜於不動產時，央行就會採取更積極的監管措施，因此，在今年8月中旬，央行要求相關銀行針對不動產貸款問題進行調整，並請金檢處積極進行檢查。