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▲金鐘編劇杜政哲現身高雄科技大學創新設計學院，帶來一場別具一格的對談式演講。（圖／高科大創新設計學院提供）

金鐘編劇杜政哲18日現身高雄科技大學創新設計學院，為高科大師生與高雄市民帶來一場別具一格的對談式演講。活動拋開傳統PPT演講模式，由創新設計學院院長翟治平與杜政哲以輕鬆對談的形式進行。幽默風趣的杜政哲分享他從戲劇系學生到金鐘編劇，再到成為導演的精彩經歷，他用自己的故事告訴大家，創作之路雖充滿挑戰，但只要堅守初心、勇敢嘗試，必能活出屬於自己的精彩戲劇人生。杜政哲首先回顧自己當年的選擇與堅持。他透露，最初在專科商管類別就讀時，內心始終嚮往戲劇表演，最終決定插班到大學戲劇系，開始真正接觸戲劇創作。然而，當初懷抱演員夢想的他，陰錯陽差接觸到戲劇編劇工作。在無數的深夜裡，面對改稿、推翻、再創作的過程，他慢慢找到屬於自己的寫作風格，並一步步踏上編劇的正軌。《酸甜之味》是他職涯的重大轉折，這部劇不僅讓他獲得金鐘獎戲劇節目編劇獎，還讓業界與觀眾看到他的才華，之後連三季的「華燈初上」更是將他的編劇功力推至高峰。這些戲劇讓他的名字與高品質的戲劇內容畫上等號。隨後，他憑藉2022年電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，成功跨足導演領域，該片也成為當年全台票房亞軍。杜政哲表示，導演與編劇的不同之處，在於需要與更多部門密切合作，也更考驗領導能力。他提到，自己始終堅守「不發脾氣導演」的原則，因為他認為良好的現場氣氛對戲劇創作至關重要。在對談中，杜政哲自我調侃外界對他的定位，稱自己經常被貼上「家庭劇專家」的標籤，但他不認為創作者應該侷限於單一類型。他透露，目前正籌備一部以鬼片為題材的戲劇，這對於一向害怕鬼片的他而言是一次大膽的挑戰。他強調，「創作者不應該害怕嘗試新的領域，只有不斷挑戰自我，才能在創作中保有初心。」這份勇氣與信念贏得現場如雷的掌聲。