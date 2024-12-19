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▲台中大肚區全聯倉庫發生大火，共有20多人受困，目前已累積9人罹難、2人命危，消防人員用雲梯車接力將人救出。（圖／翻攝畫面）

▲台中大肚區的全聯倉儲下午傳出嚴重火警，整棟建築瞬間陷入火海。（圖／翻攝畫面）

全聯台中市大肚區倉儲中心今（19）日下午傳出火警，共有20多人受困，目前最新進度為9人罹難、2人命危，失聯已全數找到。有外勞包商透露，廠區地下室有泡棉等易燃物及保麗龍板，才會導致火勢迅速蔓延，對此全聯發出最新聲明澄清，大肚倉儲建物施工地板、天花板為保溫用建材，且全面包上耐燃一級之庫板，也無任意堆放之保麗龍，皆為廠商施工之必要建材，營造商也澄清地下室放的是保溫材料，相關責任公司會負責到底。消防局於下午1時24分受理台中市大肚區「台灣善美的公司大肚生鮮處理廠」新建工地火警案件，派遣第四大隊、轄區大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛（含醫院5輛）消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官搶救中，起火原因尚待釐清，目前最新進度為9人罹難、2人命危，失聯已全數找到。根據《ETToday新聞雲》報導，消防局確認起火點為地下室，因廠區內部放置保麗龍板，導致火勢迅速蔓延。也有外勞包商透露，廠區地下室有泡棉等易燃物，疑似是工人在該區點焊時未做好防護，也未在周遭地上先灑水，才不慎走火。不過全聯稍早澄清，進一步確認後發現，目前大肚倉儲建物施工地板使用，天花板則是採，兩者皆為保溫用建材，最後會全面包上耐燃一級之庫板，，皆為廠商施工之必要建材。由於該廠房目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，事發後已派員到場關切，並將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。互益營造吳姓副總回應，公司工程師正在全力配合救災，也會針對受傷相關人員給予撫卹與後續照顧，公司會負責到底，同時澄清此處為冷凍工廠，地下室並沒有堆放保麗龍，而是保溫材料。