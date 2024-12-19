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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今接受媒體訪問時特別提到台灣，並稱世界已表態「台灣是我們的事情」（it is our business），中國外交部發言人週四（19）主持記者會時，對此再度反批「美方應停止在台灣問題上干涉中國內政」，強調「台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部干涉」。布林肯接受外媒《外交事務》（Foreign Affairs）專訪，期間指出自從拜登政府上台以來，美國已讓歐洲、大西洋地區更注意到台灣，全球對於台灣「若因中國行為而蒙受危機」的可能已經產生更深的理解。布林肯強調，「中國經常稱台灣是其內政，與其他國家無關，但國際社會的回應是：『不，這是我們的事』。」中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會時，被俄媒《塔斯社》記者提問布林肯相關發言，林劍對此就稱「台灣問題純屬中國內政，不容外部干涉」，他批評美方在台灣問題上干涉中國內政，並稱美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，停止縱容「台獨」勢力。林劍稱，當前台海和平的最大威脅來自「『台獨』分裂活動和外部勢力干擾」，並呼籲美方停止相關挑釁行為，接著又進一步指出，中國始終主張在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上發展中美關係，但強調中國將堅決捍衛自身主權、安全與發展利益。