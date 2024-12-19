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今（19）日下午1時24分許，台中大肚區全聯倉庫傳出火警消息，由於現場正在施工，且堆放大量易燃保麗龍板，火勢迅速延燒，燃燒黑煙連數十公里外都能看到，火勢燃燒相當猛烈。根據初步了解，疑似因為地下室工人點焊不慎，加上現場有保麗龍易燃物引燃，導致現場8692坪建物全面燃燒。晚間18時13分許，消防人員在尋獲一名男性死者，截至目前為止，這場大火已造成4人死亡，以及7人受傷，另外還有5人仍受困3樓且失聯的狀況，晚間19時15分，消防隊員發現5名男性死者，目前整起大火總共造成9死7傷的慘劇。這起大火意外，發生於今日13時24分，大肚區全聯生鮮倉儲，疑似地下室點焊不慎，加上周邊有保麗龍的情況下，火勢一發不可收拾。台中市消防局獲報後，出動轄區大肚分隊等共計17個單位，各式消防車輛34輛、救護車8輛以及91名消防隊員前往救援。13時42分，經台中市消防局和現場工頭確認，疑似有人員受困、立即加強人員搜救，啟動大量傷病患機制，及針對重大火警造成空汙相關應變及通報機制。13時47分，一名約45歲的外籍男子，從3樓左側窗戶選擇跳樓逃生，雖緊急送往沙鹿光田醫院，但到院前已無呼吸心跳，15時18分宣告死亡，該男子下肢有骨折，致死原因仍待釐清。14時55分與15時05分，救護車分別載送5輕傷民眾至梧棲童綜合救護車與沙鹿光田救治，一名49歲伍姓男子嗆傷，無明顯外傷，意識清醒；64歲余姓男子嗆傷，無明顯外傷，意識清醒；51歲李男意識清楚，吸入過多濃煙，嗆傷，檢查治療中；27歲江男吸入過多濃煙，嗆傷，檢查治療中；45歲許男吸入過多濃煙，檢查治療中。15時44分，搜救人員於4樓發現2名受困者，一人為47歲蔡男、48歲陳女，一人碳化、一人無生命跡象，均送醫不治。16時45分，搜救人員再發現一男一女OHCA，其中一人碳化，目前正在搶救中。17時09分，53歲黃男自行前往梧棲童綜合意識清楚，嗆傷，檢查治療中。17時10分，32歲陳男自行前往梧棲童綜合，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。18時13分, 四樓再發現一名外籍男性死者。18時40分, 死傷狀況為4死、7傷、2命危、5失聯，失聯者皆位於3樓，且為台灣籍男性。19時15分，於3樓發現最後5名死者，皆為男性。