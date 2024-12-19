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▲馬雅舒（左）曾和吳奇隆有過一段3年婚姻，不過卻因女方出軌外國男（右）而劃下句點，而馬雅舒最終也和該名外國男結婚。（圖／馬雅舒 微博）

▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）之間有著難以分割的財產。（圖／NOWnews資料照）

54歲的吳奇隆和劉詩詩相差17歲，2015年結婚以來屢傳婚變，一直被狗仔預告官宣離婚，還被爆料早已離婚。不過有知情人士透露，他們關係緊密，於公於私都綁在一起，更爆料劉詩詩在婚前曾大方借給老公5千萬元人民幣（約2.2億元台幣），因此兩人一旦離婚，財產恐怕難以切割。事實上，吳奇隆是圈內難得重感情之人，他當初為幫家人還債，踏入演藝圈不斷工作，感情事暫放一邊，首任婚姻娶了馬雅舒，但雙方聚少離多，結婚3年只同床了5次，最後前妻出軌讓他戴綠帽，吳奇隆也沒有口出惡言，更將房產留給馬雅舒，被盛讚是百年難得一見的好男人。後續吳奇隆在2011年因拍攝《步步驚心》與小17歲的劉詩詩結緣，便踏入第2段婚姻，而這一次吳奇隆對待婚姻依舊如過去一般深情，在和友人合開影視公司「稻草熊影業」後，上市時便將60％股權賣給暴風科技，交易金額高達10.8億人民幣（約54億台幣），而暴風科技的股東正是他的愛妻劉詩詩，等於無形中給了劉詩詩最珍貴的聘禮。根據《鏡週刊》報導，吳奇隆對待劉詩詩出手大方，劉詩詩也同樣對老公很好，不少圈內人士認為兩人只是低調，不可能會離婚，更指出吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩曾拿出5千萬元人民幣（約2.2億元台幣）慷慨支援，讓吳奇隆相當感恩，無法想像這麼相愛的兩人怎會輕易離婚。而吳奇隆這幾年幾乎不拍戲，偶爾接綜藝節目，刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，也讓老婆有機會出來工作，在演藝圈繼續衝刺事業，傳出他在新莊買下4戶上億豪宅給家人住，相當重視家庭生活，如今傳出婚變甚至離婚，也讓這對「步步鴛鴦」的私生活再度成為討論話題。