54歲的吳奇隆和劉詩詩相差17歲，2015年結婚以來屢傳婚變，一直被狗仔預告官宣離婚，還被爆料早已離婚。不過有知情人士透露，他們關係緊密，於公於私都綁在一起，更爆料劉詩詩在婚前曾大方借給老公5千萬元人民幣（約2.2億元台幣），因此兩人一旦離婚，財產恐怕難以切割。
吳奇隆曾遭前妻戴綠帽 離婚贈與房產被讚好男人
事實上，吳奇隆是圈內難得重感情之人，他當初為幫家人還債，踏入演藝圈不斷工作，感情事暫放一邊，首任婚姻娶了馬雅舒，但雙方聚少離多，結婚3年只同床了5次，最後前妻出軌讓他戴綠帽，吳奇隆也沒有口出惡言，更將房產留給馬雅舒，被盛讚是百年難得一見的好男人。
吳奇隆對劉詩詩超大方 婚後送出值54億股權當聘禮
後續吳奇隆在2011年因拍攝《步步驚心》與小17歲的劉詩詩結緣，便踏入第2段婚姻，而這一次吳奇隆對待婚姻依舊如過去一般深情，在和友人合開影視公司「稻草熊影業」後，上市時便將60％股權賣給暴風科技，交易金額高達10.8億人民幣（約54億台幣），而暴風科技的股東正是他的愛妻劉詩詩，等於無形中給了劉詩詩最珍貴的聘禮。
劉詩詩婚前曾金援吳奇隆 借出2.2億台幣被讚絕世佳偶
根據《鏡週刊》報導，吳奇隆對待劉詩詩出手大方，劉詩詩也同樣對老公很好，不少圈內人士認為兩人只是低調，不可能會離婚，更指出吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩曾拿出5千萬元人民幣（約2.2億元台幣）慷慨支援，讓吳奇隆相當感恩，無法想像這麼相愛的兩人怎會輕易離婚。
而吳奇隆這幾年幾乎不拍戲，偶爾接綜藝節目，刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，也讓老婆有機會出來工作，在演藝圈繼續衝刺事業，傳出他在新莊買下4戶上億豪宅給家人住，相當重視家庭生活，如今傳出婚變甚至離婚，也讓這對「步步鴛鴦」的私生活再度成為討論話題。
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事實上，吳奇隆是圈內難得重感情之人，他當初為幫家人還債，踏入演藝圈不斷工作，感情事暫放一邊，首任婚姻娶了馬雅舒，但雙方聚少離多，結婚3年只同床了5次，最後前妻出軌讓他戴綠帽，吳奇隆也沒有口出惡言，更將房產留給馬雅舒，被盛讚是百年難得一見的好男人。
吳奇隆對劉詩詩超大方 婚後送出值54億股權當聘禮
後續吳奇隆在2011年因拍攝《步步驚心》與小17歲的劉詩詩結緣，便踏入第2段婚姻，而這一次吳奇隆對待婚姻依舊如過去一般深情，在和友人合開影視公司「稻草熊影業」後，上市時便將60％股權賣給暴風科技，交易金額高達10.8億人民幣（約54億台幣），而暴風科技的股東正是他的愛妻劉詩詩，等於無形中給了劉詩詩最珍貴的聘禮。
劉詩詩婚前曾金援吳奇隆 借出2.2億台幣被讚絕世佳偶
根據《鏡週刊》報導，吳奇隆對待劉詩詩出手大方，劉詩詩也同樣對老公很好，不少圈內人士認為兩人只是低調，不可能會離婚，更指出吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩曾拿出5千萬元人民幣（約2.2億元台幣）慷慨支援，讓吳奇隆相當感恩，無法想像這麼相愛的兩人怎會輕易離婚。
而吳奇隆這幾年幾乎不拍戲，偶爾接綜藝節目，刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，也讓老婆有機會出來工作，在演藝圈繼續衝刺事業，傳出他在新莊買下4戶上億豪宅給家人住，相當重視家庭生活，如今傳出婚變甚至離婚，也讓這對「步步鴛鴦」的私生活再度成為討論話題。