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中國近年遭起底在海外設置秘密警察站，美國執法單位去年逮捕兩名華裔紐約居民，指控他們協助北京在紐約運作中國秘密警察站、追蹤海外異議人士，其中一人今正式認罪，坦承曾代中國政府協助刪除相關文章。中國外交部對此則重申「中國是法治國家」，並不存在所謂的秘密警察站。《美聯社》、《路透社》報導指出，美國當局去年4月於紐約逮捕華裔美籍男子陳金平（Chen Jinping，音譯）與盧建旺（Lu Jianwang，音譯），指控他們在曼哈頓運作中國秘密警察站，追蹤海外異議人士。60歲的陳金平週三（18）在紐約布魯克林聯邦法院認罪，他坦承在曼哈頓下城的唐人街運營的海外警察站是代表外國政府行事，且未向美國司法部註冊為外國代理人，他也成為首位因此案認罪的被告，盧建旺則並未認罪。檢方指出，陳金平在庭上承認，他於2022年9月應中國政府要求，刪除了網路上一篇關於海外警察局的文章，並未向美國司法部申報其外國代理人身份。根據美國法律，為外國政府行事者需依法註冊，但陳未履行此義務；同案被告盧建旺則否認所有指控，檢方指控其曾協助中國政府追蹤民主派人士及壓力逃犯返國。中國外交部發言人林劍在19日的記者會上就回應稱，中國是法治國家，向來嚴格遵守國際法，尊重世界各國的司法管轄權，並不存在所謂的「祕密警察站」。美國檢方指出，兩人組織的非營利機構名義上是中國福建同鄉會，提供社交聚會場所，但這間實際上是祕密警察局的機構占據了一整層樓，除了提供更新中國駕照等基本服務外，還負責查出住在美國的民主運動人士與海外異議份子。中國當局對此則持續矢口否認，聲稱這些機構的主要功能是為公民提供服務。