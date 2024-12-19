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日本經濟研究中心18日公布最新估算，指出日本的每人平均名目GDP將在今年被台灣反超，主要原因是日圓貶值以及日本經濟的低成長速度。根據《日經》報導，日本經濟研究中心之前曾預測日本與台灣的人均名目GDP將於2033年反轉，但最新的預測卻大幅提前到2024年就已經反轉。2023年日本的人均名目GDP為3萬3935美元，台灣的人均名目GDP為3萬2409美元，日本仍領先台灣。日本經濟研究中心還預測，在2035年之前，台灣都不會被日本重新反超。日本經濟研究中心認為，匯率的影響相當顯著，2024年日圓和台幣相對於美元均出現貶值，然而，日圓的貶值幅度大，從2024年初到2024年11月下旬已貶值了約10％。日本的低經濟增長也是原因之一。預計2024年日本的實際經濟增長率將出現負增長，是日本經濟研究中心在作為分析對象的亞太地區18個國家和地區中，唯一出現負增長的國家。日本經濟研究中心最後結論，推動數位轉型（DX）和技能重塑等提高勞動生産率的措施，對於日本未來至關重要。