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▲《波哥大：最後的機會之地》跨年在韓國上映，台灣2025年看得到。（圖／plusm_entertainment IG）

▲宋仲基今天出席《波哥大：最後的機會之地》記者會時，透露岳母家人住在哥倫比亞。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

宋仲基主演大片《波哥大：最後的機會之地》確定12月31日在韓上映，由於該片以哥倫比亞首都波哥大地區為背景，宋仲基今（19）日出席記者發布會時，就透露岳母家人都住在哥倫比亞，因為哥倫比亞的販毒問題出名，又是古柯（古柯鹼的主要原料）生產大國，所以網友對於他的發言，感到震驚不已。《波哥大：最後的機會之地》以哥倫比亞首都波哥大地區為背景，講述1997年，無法躲過IMF風暴的國熙（宋仲基 飾）和家人一同前往地球另一端的哥倫比亞波哥大。為了在陌生的土地上生存，國熙開始在掌控韓人商會權力的朴炳章兵長（權海驍 飾）手下工作。憑藉勤奮與努力，國熙引起朴兵長的注意，並在朴兵長的測試下，參與一次服裝走私行動。在與哥倫比亞海關僵持、險些被抓的危急情況下，國熙冒著生命危險守護了朴兵長的貨物，不僅讓朴兵長刮目相看，也深深刻劃在通關掮客洙榮（李熙俊 飾）心中的存在感。不久後，洙榮向國熙提出危險的提議，而察覺異樣的朴兵長也制定一個新的計劃，將國熙置於抉擇的考驗之中。逐漸意識到自己有能力改變波哥大韓人社會格局的國熙，開始渴望更大的成功。因為《波哥大：最後的機會之地》是在哥倫比亞拍攝，宋仲基今天也揭露他與哥倫比亞的特殊緣分：「我的岳母是哥倫比亞人，太太的家人也都住在那裡，透過交流得知，哥倫比亞人過去曾努力擺脫不好的形象，而我所經歷的哥倫比亞，是一個充滿熱情和人情味且食物非常美味的地方，我也看到了當地人試圖擺脫舊有形象的努力，如今，許多旅遊YouTuber都紛紛造訪，顯然以往的負面形象已逐漸消退。」但是宋仲基因為拍攝關係，沒能好好享受在哥倫比亞的生活，但對他來說，或許是因為有家人在當地，所以感到特別親近，「我們在拍攝的時候，YouTube還不發達，資訊來源有限，但現在有很多地方可以獲取資訊，大家看過後就會知道，如今這些舊形象似乎已經被改變，我認為《波哥大：最後的機會之地》不會讓哥倫比亞產生負面的形象」。其實宋仲基口中所說的「哥倫比亞給人的不好印象」，是指毒品交易與毒梟勢力以及治安問題，哥倫比亞在20世紀末，曾因毒品交易而聲名狼藉，特別是與毒梟巴勃羅艾斯科瓦爾（Pablo Escobar）及其麾下的麥德林販毒集團（Medellín Cartel）有關，他們控制大量的古柯鹼生產與出口，使得哥倫比亞成為毒品的代名詞之一。此前，Netflix影集《毒梟聖徒》就曾因為被蘇利南政府指控將該國描述為毒品國家而引發法律爭議，對於《波哥大：最後的機會之地》是否會引發類似問題，導演金成濟對此回應：「沒有特意避免這樣的爭議，故事設定的時間點的確是波哥大曾被認為是世界上最危險的地區之一，我們的目的是以現實作為素材，來展現敘事與衝突，而非損害國家的形象。」類 型：犯罪、動作、黑色電影、驚悚導 演：金成濟編 劇：金成濟、黃成久語 言：韓文片 長：107分主 演：宋仲基（飾演：國熙）李熙俊（飾演：洙榮）權海驍（飾演：炳章）上映日：2024年12月31日（南韓）、台灣待定