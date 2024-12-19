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▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊奪下冠軍，紀錄台灣棒球感動一刻的電影《冠軍之路》也將開拍。這部片「台灣隊長」陳傑憲的角色無疑是相當吃重的，而本人有無意願自己出演呢？對此他今天在上節目時也做出回應。中華隊這次一路爆冷，擊敗日、韓職業隊，奪下隊史在「三大賽」的首座世界冠軍。半導體業名人、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白證實，將籌備開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，本周二也舉行了記者會進行說明。在記者會上，球員們被問到心中是否有人適合出演電影時，郭俊麟開玩笑推薦陳冠宇，「他從高中開始就有這個天賦，因為他可以邊打擊邊哭，醞釀情緒的速度很快。」而林安可則是推薦自家隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」對此，陳傑憲在今天出席活動時表示，有媒體問陳傑憲是否會在《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》電影中出演自己的角色？陳傑憲則是回說：「要看統一會不會放人！」陳傑憲在2024年世界12強棒球賽打出絕佳表現，繳出打擊率6成36、2轟，此外還拿下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4項大獎，最終也幫助中華隊拿下冠軍。