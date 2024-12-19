第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊奪下冠軍，紀錄台灣棒球感動一刻的電影《冠軍之路》也將開拍。這部片「台灣隊長」陳傑憲的角色無疑是相當吃重的，而本人有無意願自己出演呢？對此他今天在上節目時也做出回應。
陳傑憲親自出演電影？本人回應了
中華隊這次一路爆冷，擊敗日、韓職業隊，奪下隊史在「三大賽」的首座世界冠軍。半導體業名人、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白證實，將籌備開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，本周二也舉行了記者會進行說明。
在記者會上，球員們被問到心中是否有人適合出演電影時，郭俊麟開玩笑推薦陳冠宇，「他從高中開始就有這個天賦，因為他可以邊打擊邊哭，醞釀情緒的速度很快。」而林安可則是推薦自家隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」
對此，陳傑憲在今天出席活動時表示，有媒體問陳傑憲是否會在《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》電影中出演自己的角色？陳傑憲則是回說：「要看統一會不會放人！」
陳傑憲12強賽表現精彩 獲選賽會4大獎
陳傑憲在2024年世界12強棒球賽打出絕佳表現，繳出打擊率6成36、2轟，此外還拿下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4項大獎，最終也幫助中華隊拿下冠軍。
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中華隊這次一路爆冷，擊敗日、韓職業隊，奪下隊史在「三大賽」的首座世界冠軍。半導體業名人、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白證實，將籌備開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，本周二也舉行了記者會進行說明。
在記者會上，球員們被問到心中是否有人適合出演電影時，郭俊麟開玩笑推薦陳冠宇，「他從高中開始就有這個天賦，因為他可以邊打擊邊哭，醞釀情緒的速度很快。」而林安可則是推薦自家隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」
對此，陳傑憲在今天出席活動時表示，有媒體問陳傑憲是否會在《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》電影中出演自己的角色？陳傑憲則是回說：「要看統一會不會放人！」
陳傑憲12強賽表現精彩 獲選賽會4大獎
陳傑憲在2024年世界12強棒球賽打出絕佳表現，繳出打擊率6成36、2轟，此外還拿下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4項大獎，最終也幫助中華隊拿下冠軍。