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2026年高雄市長選舉，綠營5搶1，包括立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，以及勞動部前部長許銘春都表態參選，對手預計是國民黨立委柯志恩。但根據《風傳媒》最新民調，只有林岱樺對上柯志恩時，以32.2%對27.8%領先，這也是唯一領先柯志恩超過3%的人選。國民黨立委葉元之說，民進黨應該會很緊張。根據《風傳媒》的最新民調結果顯示，若2026高雄市長之戰，是由柯志恩對上林岱樺，那支持度結果為林岱樺是32.2%，領先27.8%的柯志恩4.4%；若是柯志恩對上邱議瑩，則是邱議瑩以32.7%小贏柯志恩30.4%，柯邱兩人差距為2.3%；若是柯志恩對上賴瑞隆，則是賴瑞隆以31.5%小贏柯志恩30.3%，柯賴兩人差距為1.2%；若是柯志恩對上許智傑，許智傑以31.3%小贏柯志恩30.4%，柯許兩人差距僅為0.9%。至於許銘春，是唯一落後柯志恩的綠營人選，支持度為柯志恩38.7%、許銘春17.2%，柯志恩領先許銘春高達21.5%。葉元之在政論節目《新聞大白話》中表示，目前只有林岱樺對上柯志恩有明顯領先優勢，但林岱樺已經在高雄經營多年，也一直想爭取高雄市長，但林岱樺即使領先，距離2026年選舉還有兩年，還有得拚。葉元之也說，雖然一直傳出民進黨可能徵召總統府秘書長潘孟安，但潘孟安不是在地人選，民調也比人家低，要徵召的話要用什麼理由？民進黨現在對高雄選戰一定很傷腦筋。《風傳媒》本次民調，調查對象為設籍高雄市20歲以上民眾，調查時間為2024年12月15日至17日，抽樣方法是電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），依據政府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於高雄市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（RDD sampling）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號；民調一共完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。