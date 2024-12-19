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▲強強聯手品牌加持，大毅攜手龍寶推出新案「有愛臻邸」，開賣創佳績。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.19)

台中大毅建設與龍寶建設繼「愛臻邸」後，再度攜手在14期美和段推出新案「有愛臻邸」，規劃上對應14期低密度、高綠覆基因，打造生活在自然裡的宜居建築。開賣以來，受惠品牌力加持，以及獲得老客戶及換屋族青睞，銷售已達8成，但因受到央行9月掀起的「金龍海嘯」影響，約有2成簽約客退場。台中建築界模範生龍寶建設，品牌有保證，龍寶推案一向快速完售，以致有「很難買到」說法。以龍寶與大毅聯手推出的「有愛臻邸」為例，由於品牌加持，加上14期低密度、高綠覆基因的宜居建築，並導入「多孔隙建築」概念，藉由多面向開窗採光，創造會呼吸的建築，既可調節內外溫度濕度，亦將風光水綠融入生活等優質設施，新案一上線，迴響熱絡，銷售直衝8成，單價站上8字頭，成績不俗。可是央行9月第七波信用管制掀起了「金龍海嘯」，龍寶表示，受到第七波限貸令影響，造成約2成退場，目前銷售來到6成許。現任世界不動產聯盟世界總會副會長張麗莉直言，第七波限貸令沒有讓房價下跌，沒有達到居住正義目標，反而造成更多買賣糾紛，以及讓消費者增加負擔無法買房圓夢，基於交易的誠信原則，溯及既往根本已經「違憲」。張麗莉以2年多前推出的「愛臻邸」為例，當時均價5字頭，總價多數在四千萬元以內，當時很多簽約客戶都非首購，規範貸款額度是七成。但限貸令施行，等到要交屋時，區域單價可能來到7、80萬元，銀行鑒價戶戶破四千萬元，依照新制貸款只剩3成，4成缺口的貸款誰來補，內政部規定是由建商放款給客戶，勢必直接造成建商與客戶間糾紛。張麗莉說，任何一個國家的法令都不會溯及既往，現在的新制影響的是2、3年前的交易，基於交易誠信原則，已經違憲。「有愛臻邸」位於崇德九路、松全街、松觀街三面臨路街廓包圍基地，鄰近823公園，建築正面松強國小退縮約160米永久棟距，創造四面採光的通透，規劃延續「愛臻邸」友善開放理念，除了沿街一公里的綠帶軸線，也透過人行道認養與地景藝術設置，呼應學區環境特質，打造適合全齡休憩、停留的街廓風景。「有愛臻邸」規劃地上15層、地下3層，結合56戶住家與4戶店鋪，並結合室內與戶外綠意，打造社區專屬「園林會所」，設置獨立動線、門禁與完善廚房，未來可配合住戶聚會或外燴需求做為創利空間，回饋社區永續經營。