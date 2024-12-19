我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委葉元之今（19）日指出，今一早就到立法院教育委員會審國科會預算，結果綠委吳沛憶的康姓助理，竟利用他短暫去其他委員會質詢的期間，錄影片在網路造謠，質疑他缺席跑通告。葉元之痛批，民進黨是做賊喊捉賊，因為這周審預算，最不認真的就是包括吳沛憶在內的好幾位綠委，竟還好意思攻擊他，簡直無恥！葉元之表示，吳沛憶委員的康姓助理在網路上傳一段影片，說民進黨教文委員全員到齊；國民黨只有4位委員在場，民眾黨也不在場，然後要「協尋葉元之」。但真相從國會直播頻道看得很清楚，他今天一早就在教育委員會等待開會，9點02分就出現在直播畫面中，11點17分教育委員會休息以後，他才去財政、司法法制2個委員會質詢，結束以後馬上趕回教育委員會，繼續處理剩下的預算。反觀攻擊他的民進黨立委，只有范雲一人認真開會，吳沛憶則到10點左右人才出現，而早上在處理吳沛憶的提案時，因為吳人不在，范雲還代吳發言，遭會議主席萬美玲制止，說「吳沛憶委員是多久會進來?」、「如果個把小時都沒有辦法進來的話，每個委員還是講自己的提案就好」。葉元之說，這周教文委員會審文化部、故宮、及國科會預算，民進黨立委大半時間都缺席，審文化部預算時，早上也只有范雲跟ㄧ兩位綠委在；昨天審故宮預算時，也是只有范雲跟一兩位綠委在，吳沛憶大半時間都沒出現。葉元之批，結果吳沛憶的康姓助理，竟利用民進黨短暫「全員到齊」的時間，營造民進黨認真審預算的假象，還攻擊真正認真審預算的人，簡直厚顏無恥！「自己不來還叫助理去攻擊別人，好意思？」葉元之強調，委員會是給立委審預算的地方，不是給民進黨助理造謠的地方，民進黨助理公然「造假公審」他，簡直囂張至極，無法無天，吳沛憶應該道歉！