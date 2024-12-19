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民眾黨被爆出疑利用「網紅帶貨」吸引選民捐款，再用「折扣碼」發放KP競選小物；民眾黨發言人吳怡萱對此表示，他們以實際付出勞務、幫忙宣傳木可公司的商品，從木可取得的勞務報酬卻被抹黑成「抽佣」。對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（18）日於《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》時，尚毅夫表示，民眾黨先前宣稱自己與木可沒有關係，「有關係，就有關係，撇得這麼清！還在木可裡面賺酬勞。」北檢17日傳喚民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱以及台北市議員黃瀞瑩等人作證；據透露，4人均涉違反《政治獻金法》，恐因此轉列被告。吳怡萱今天表示，他們實際付出勞務、幫忙宣傳木可商品，從木可取得的勞務報酬卻被抹黑成「抽佣」，更上綱成錢是來自政治獻金，木可商品不代表就是募款小物，勞務報酬不代表是抽佣甚至不法所得。對此，尚毅夫直言「太好笑了！」並指吳怡萱曾在8月12日的記者會上替木可聲明「即刻暫停運作」，「你們不是跟木可沒有關係？原來你們在木可兼差賣東西、換酬勞喔！有關係，就有關係，撇得這麼清！還在木可裡面賺酬勞，然後現在說『沒關係』？」尚毅夫還透露，這件事他們很早就有聽說，當時還聽說「他們在談佣金的錄音檔」。陳東豪也說，「這就是帶貨直播的概念」，他好奇「他們每一個人的績效獎金是多少？」尚毅夫指出，透過折扣碼可以得知銷售額。陳東豪也指出，陳智菡在直播時有出示折扣碼，「掃了折扣碼以後，那業績才算她（陳智菡）的，那就涉及到她可以分潤多少。」他說，民眾黨把電商跟政治獻金混在一起，「這不是自作聰明嗎？」