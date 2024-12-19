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發生今（19）日下午1時許，位於台中市大肚區全聯倉庫火警，消防隊員獲報後立即出動34輛車及91人到現場救援，當時一度傳出有30在現場施工，歷經長達6小時的搜救和打火，原本受困在3樓失聯的5人，也已在晚間19時15分尋獲5具遺體，這場大火總共造成9人死亡，7人受傷。而消隊員在建築內搜救的畫面，也透過空拍穿越機進入飛行拍攝，跟著曝光好幾名消防隊員，仍在現場來回搜尋，甚至旁邊還可清楚看到餘火仍在燃燒，怵目驚心。起火的是「台灣善美的公司」屬於全聯超市的生鮮處理廠，對於整起火警意外，全聯也兩度發聲明回應，該廠房為興建中建物，尚未正式啟用，當時正在進行空調搭設作業施工；起火點位於地下室，疑似是因為工人點焊不慎，再加上現場堆放大量易燃保麗龍板，讓火勢一發不可收拾，瞬間陷入火海，現場火勢燃燒非常猛烈，火舌不斷從黑煙狂竄，延燒的黑煙連數十公里外都看的到，就連彰化地區，也跟著灰濛濛一片，環保局也發出空汙警訊。台中市長盧秀燕和消防局長孫福佑，聽到火警消息，也緊急趕往現場坐鎮指揮、了解情況。同時也加派警察局人力支援，協助疏導周邊交通，避免因下班尖峰時間，影響救災也影響交通順暢。承包工程的營造公司吳姓副總，接受媒體聯訪問時，眼眶紅潤、兩度鞠躬道歉並表示，針對今天發生的案件，造成社會不安與動盪深感抱歉，目前公司工程師正全力協助消防人員救災，對於傷亡相關人員進行撫卹與照顧，會負責到底。同時吳姓副總也說，當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，確切意外原因都還在調查，公司的工程師也正配合搶救人員全力救災，會對死者做好撫恤和照顧。台中地檢署蕭姓主任檢察官晚間到場勘驗，她表示，現在初步帶承辦檢察官與檢察事務官勘驗現場，進行後續責任歸屬調查，待調查告一段落，會由地檢署發言人統一對外說明。