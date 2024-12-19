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▲該場火海戲，讓《愛的榮耀》最高收視率飆破3.51%。（圖／民視）

▲▼《愛的榮耀》拍攝火海戲時，一根燃燒木棍差點砸中吳婉君，讓她嚇一大跳。（圖／民視）

八點檔《愛的榮耀》播出吳婉君闖火場的戲受到討論，不僅最高收視率衝破3.51%，更有超過120萬名觀眾一同見證這場驚心動魄的救援行動。劇中，吳婉君和傅子純被困火海的畫面讓觀眾看得心驚膽跳，而幕後拍攝花絮更是充滿驚喜。吳婉君表示：「拍攝火場戲時，火苗就在我旁邊燃燒，雖然很暖和，但還是會有點緊張。最驚險的一次是，一根著火的木棍突然掉在我腳邊，那個當下真的嚇了一跳，連演都不用演。」她很感謝劇組人員的辛勞，讓每一場火戲都如此逼真。傅子純則分享一個有趣的趣事：「當天拍攝場景分成內外兩部分，而且天氣又冷又濕，原本以為要花兩天才拍完。沒想到導演的調度能力超強，我們很快就完成了拍攝。」他還透露，因為拍攝現場離休息室較遠，為了節省時間，他就在現場的傘下睡著了，「醒來的時候發現自己竟然流口水，真的太糗了！」談到《愛的榮耀》的拍攝，傅子純表示：「這部戲陪伴了我一年多，殺青後終於可以暫時先休息一下。接下來，計畫帶家人出去旅行，充飽電後投入下一部戲《好運來》的演出。」《愛的榮耀》即將邁入完結篇（12／24），劇中愛嘉（吳婉君 飾）恢復記憶，而瑞德（傅子純 飾）骨癌已行將就木，2人的愛能圓滿嗎？而大魔王江有禮（江俊翰 飾）會用什麼方式奪走黃金，正義的一方會如何將他繩之以法，請觀眾拭目以待。