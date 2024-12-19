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▲知名律師李怡貞在臉書上發表對林襄和黃小柔爭議的看法。（圖／女人大律師李怡貞 臉書）

▲林襄（左2）錄《綜藝玩很大》時讓前輩黃小柔（右2）感受到她非常沒禮貌，因此在事隔1年後於綜藝節目上爆料，沒想到爭議如滾雪球般一發不可收拾。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

啦啦隊女神林襄和林穎樂近期遭到女星黃小柔、Vicky痛罵，指出兩人在錄製《綜藝玩很大》時「霸佔台鐵座位、沒禮貌」，如今爭議持續延燒，雙方數度隔空交戰，對此知名律師李怡貞點名《綜藝玩很大》節目企劃，感嘆：「其實只要製作單位的企劃講一下當天座位安排的邏輯原本的樣子就知道。」但也表示企劃也不敢得罪人，應該不會出面還原事情真相。李怡貞今（19）日在臉書上針對林襄爆出的風波表達看法：「前輩藝人有沒有子虛烏有誣蔑甚至蹭流量？我覺得應該是沒有。」並且表示製作單位很可能為了培養隊員感情，而將同隊的成員安排坐在一起：「如果製作單位先安排位置，極有可能組隊的都先安排坐在一起以培養之後錄節目的默契。」隨後李怡貞也指出，《綜藝玩很大》的節目企劃才是關鍵：「其實只要製作單位的企劃講一下當天座位安排的邏輯原本的樣子就知道。」不過也認為企劃出面的機率不高：「通常兩邊都不敢得罪，所以當然不出來。」還原整起「沒禮貌風波」，先是黃小柔和Vicky在《小姐不熙娣》上指出有2位流量女神不讓座還沒禮貌，讓整起爭議開始延燒，對此，並強調自己句句屬實。後續林襄經紀公司發聲：「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」也讓該起事件更叫人霧裡看花。