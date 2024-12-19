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▲蕭秉治和鼓鼓今年2場跨年演出會以GX限定團體組合在中部地區跑場。（圖／三立提供）

▲台中跨年晚會的完整卡司曝光。（圖／三立提供）

台中跨年晚會來勢洶洶，今（19）日壓底線舉辦記者會，除了先前公布的4波重量卡司外，市府再加碼大咖彩蛋嘉賓，由拿下最多金曲獎的天后蔡健雅「獨家」坐鎮台中主場；這是天后首度降臨水湳中央公園演出，2024下半年蔡健雅除了旋風出席金鐘獎外，幾乎都是在忙世界各地的巡迴演出，鮮少在台灣公開露面，能在跨年夜空降熱情的台中，心情上非常期待，「我準備了不少大家喜愛的應景歌曲。」與歌迷朋友相約跨年夜到台中一起送舊迎新。「最頂」台中跨年主打全台最多A咖演出的超級晚會，去年一口氣湧進25萬的粉絲朝聖，寫下跨年人數參與紀錄。記者會上鼓鼓回憶道，有年擔綱最後一棒演出，快接近凌晨1點了，台下還是滿滿人潮不願散去，「感覺聊天都可以一直聊到天亮！」蕭秉治和鼓鼓今年2場跨年演出會以GX限定團體組合在中部地區跑場，也不忘貼心提醒粉絲，「跟著GX趕場記得要保暖跟注意安全。」台中跨年今年主題為「蛇現幸福」，除了大咖藝人多到令人驚豔外，也強調演出類型更是豐富多元；今年邀請國內外重磅藝人，都是個唱票房秒殺等級的歌手，有韓國女團MAMAMOO輝人、蔡健雅、告五人、W0LF（S）五堅情、玖壹壹、高爾宣、Ozone、鼓鼓呂思緯與蕭秉治組合「GX」、派偉俊。由於台中是許多知名創作樂團發跡地，特地也加入金曲獎血肉果汁機、芒果醬MangoJump及固定客等樂團演出，用live Band的震撼魔力唱嗨跨年夜，今年PIZZALI、蓋兒Gail(泰國)、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV等新秀都將登台表演，眾星雲集搭配180秒國際級焰火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會，活動參與人數上看30萬人，市府呼籲請利用大眾運輸系統前往會場，今年晚會再度由三立電視、群健電視、台視主頻聯合製作播出，台灣大哥大MyVideo獨家播出。