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日本秋田縣一頭野熊日前闖入超市，導致超市員工臉部與頭部受襲，警方設置誘捕籠後成功捕獲野熊，並予以安樂死。然而，安樂死的決定引來許多民眾抱怨，紛紛打電話給當局抗議執法過當。對此，秋田縣知事佐竹敬久17日回應表示，那麼心疼熊，「把熊送到你家去」，一語再度掀起爭議。綜合媒體報導，秋田市農地森林整備課負責人表示，考量到這頭熊有襲人行為且闖入超商對市區居民構成威脅，決定將其安樂死，並強調相關程序依法進行。然而，仍有許多民眾反對殺熊，秋田縣府事後接到許多投訴電話，其中不乏帶有情緒化的批評，有些打電話去抱怨的民眾也根本未住在秋田。佐竹敬久17日被問到此事時回應表示，如果那麼心疼熊，「告訴我你家地址，把熊送到你家去」。一語掀起爭議後，佐竹敬久18日解釋稱，當然不可能能真的把熊送到對方家，他只是要表明態度，讓政府職員日後再接到相關電話時不會為難，比較容易處理投訴。佐竹敬久強調人命無價，希望那些惡意投訴的人設身處地想想，若是熊出現在自己身邊的嚴重性。根據秋田縣官方統計，秋田縣熊害事件頻發，今年已發生70起熊襲擊人類的案件。專家分析，隨著日本農村逐漸荒廢、氣候暖化導致熊冬眠行為改變，熊與人類的接觸頻率增高，甚至開始侵入人口密集區域覓食。