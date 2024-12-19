我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民團今日於立院外舉行「討伐傅崐萁大遊行」，並在現場燒毀國民黨旗，代表要燒毀國民黨。（圖／翻攝自經濟民主連合臉書）

國民黨放話明日立法院會三大爭議法案《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》三讀通過，對此民團號召冬季青鳥一連3日走上街頭，今（19）晚則舉行「討伐傅崐萁大遊行」繞行立法院周圍濟南路、中山南路、忠孝東路、林森南路，並提出5大訴求，雖晚間寒流來襲，截至晚間7時40分，民團喊現場超過8千人，8時30分更新破萬人，現場空拍圖也曝光，更於現場當場燒毀國民黨旗，代表要燒毀國民黨。台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今日再度號召青鳥走上街頭，於立法院周遭舉辦「討伐傅崐萁大遊行」，將於立法院濟南路集結，並繞行立院一周，揭露傅崐萁集團對民主體制攻擊的6大罪行，包括摧毀國會合議制之民主憲政秩序、癱瘓政府人事、掏空國家財政、向台灣民選政府搶奪行政權，最後則是圖謀拆除憲法法庭與公民罷免權等民主安全閥。此外民團捍衛民主5大訴求，包括傅崐萁總召下台，退出朝野協商；藍白莫做傅隨跟班，立委勿與人民為敵；回復國會合議制民主秩序；三大爭議法案，退回委員會逐條討論；最後則是總統賴清德出面協商紛爭。民團於晚間7時40許主持人宣布現場人數超過8千人，到8時30分左右宣布突破萬人，《NOWnew今日新聞》則於8時50分俯瞰濟南路現場，空拍圖畫面也曝光。